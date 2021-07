Cronaca 386

Caltanissetta, tra villette e natura tornano i rifiuti in via Mulè. La protesta dei residenti

I rifiuti, anche ingombranti, crescono di ora in ora e spesso vengono ritirati in ritardo

Rita Cinardi

22 Luglio 2021 09:41

L'inciviltà di alcuni cittadini sta determinando una situazione insostenibile in via Mulè, nelle vicinanze del Cefpas, dove molti nisseni risiedono mentri altri trascorrono i mesi estivi. L'inizio della bella stagione e la voglia di respirare aria pura godendo del bel paesaggio, purtroppo, anche quest'anno si è scontrata con l'inciviltà di chi, sopratutto nelle ore notturne, getta i rifiuti lontano da occhi indiscreti. A segnalarci quanto sta accadendo un residente della zona. "Per facilitare la raccolta da parte della Dusty - spiega il nostro lettore - avevamo posizionato i bidoni della differenziata in una zona dove il prelievo risultava più semplice. In questi giorni però abbiamo visto i rifiuti crescere di ora in ora. Innanzitutto c'è un problema di incività da parte di alcune persone che stanno gettando di tutto, comprese vecchie biciclette e rifiuti ingombranti che non dovrebbero essere nemmeno gettati lì. Da qualche giorno inoltre la Dusty, non ne capiamo il motivo, ritira i rifiuti in ritardo e parzialmente".



L'inciviltà di alcuni cittadini sta determinando una situazione insostenibile in via Mulè, nelle vicinanze del Cefpas, dove molti nisseni risiedono mentri altri trascorrono i mesi estivi. L'inizio della bella stagione e la voglia di respirare aria pura godendo del bel paesaggio, purtroppo, anche quest'anno si è scontrata con l'inciviltà di chi, sopratutto nelle ore notturne, getta i rifiuti lontano da occhi indiscreti. A segnalarci quanto sta accadendo un residente della zona. "Per facilitare la raccolta da parte della Dusty - spiega il nostro lettore - avevamo posizionato i bidoni della differenziata in una zona dove il prelievo risultava più semplice. In questi giorni però abbiamo visto i rifiuti crescere di ora in ora. Innanzitutto c'è un problema di incività da parte di alcune persone che stanno gettando di tutto, comprese vecchie biciclette e rifiuti ingombranti che non dovrebbero essere nemmeno gettati lì. Da qualche giorno inoltre la Dusty, non ne capiamo il motivo, ritira i rifiuti in ritardo e parzialmente".

Ti potrebbero interessare