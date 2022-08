Caltanissetta, tornano a casa e non trovano più i soldi: furto da diverse migliaia di euro in centro storico

Cronaca 4175

Caltanissetta, tornano a casa e non trovano più i soldi: furto da diverse migliaia di euro in centro storico

Vittime alcuni ragazzi che una volta tornati a casa si sono accorti che qualcuno aveva portato via i loro risparmi

Rita Cinardi

Un furto da diverse migliaia di euro è stato messo a segno a Caltanissetta in un appartamento del centro storico. A contattare la polizia nel tardo pomeriggio di oggi sono stati alcuni ragazzi somali che abitano in via Di Cataldo, traversa nelle vicinanze della Chiesa di Sant'Agata al Collegio. I giovani erano stati fuori casa e una volta tornati hanno fatto l'amara scoperta. Qualcuno era entrato all'interno dell'appartamento portando via i loro risparmi, circa 5-6 mila euro. Una volta contattato il numero unico per le emergenze, una pattuglia delle Volanti è immediatamente intervenuta sul posto. I poliziotti hanno sentito le testimonianze dei giovani e hanno contattato la Polizia Scientifica che adesso effettuerà i rilievi nel tentativo di risalire all'autore del furto. Le indagini sono in corso.



