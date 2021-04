Caltanissetta torna in zona arancione, il sindaco: "Tra sabato e domenica via allo screening per quattro scuole"

I quattro istituti appartengono tutti all'istituto comprensivo "Vittorio Veneto". Le mense rimarranno chiuse per un'altra settimana

Rita Cinardi

22 Aprile 2021 18:15

Dopo 38 giorni di zona rossa, caso unico in Sicilia, Caltanissetta da domani tornerà in zona arancione. “I contagi settimanali finalmente sono diminuiti – dice il sindaco Roberto Gambino - e a mezzanotte di oggi l'ordinanza del presidente della Regione, cesserà di produrre i suoi effetti. Finalmente riaprono le attività che erano state bloccate e in molti potranno tornare a lavorare. La situazione è difficile. In centro storico hanno già chiuso un bar e un negozio di abbigliamento e quindi mi auguro ci sia un’attenzione da parte di tutti. In collaborazione con l’Asp - continua il sindaco - cominceremo, tra sabato e domenica, anche lo screening per un migliaio di persone tra docenti, personale scolastico e alunni di quattro scuole che fanno parte dell’istituto comprensivo “Vittorio Veneto”.

Proprio da queste scuole, tre delle quali in centro storico, erano partiti la maggior parte dei contagi e quindi ho avuto un incontro con i genitori rappresentanti di istituto che mi hanno chiesto di attivarmi in tal senso. L’Asp si è resa disponibile e i tamponi saranno eseguiti presso il centro Michele Abbate. Solleciterò affinché i tamponi si facciano per tutte le altre scuole. Ho anche deciso di sospendere per un’altra settimana la mensa nelle scuole perché fare stare i bambini a meno di un metro con la mascherina abbassata rimane un rischio. Da domani torneranno in presenza i ragazzi di tutta la scuola primaria fino alla terza media e quelli della scuola superiore fino al 50% in presenza. Ai ragazzi – conclude Gambino - raccomando l’osservazione massima delle misure”.



