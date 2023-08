Cronaca 591

Caltanissetta, torna il caldo e tornano gli incendi: brucia Monte San Giuliano

Impegnati vigili del fuoco e corpo forestale. Le fiamme stanno bruciando sterpaglie e macchia mediterranea

Rita Cinardi

Torna il caldo e tornano gli incendi in città. Brucia dal primo pomeriggio di oggi Monte San Giuliano. I vigili del fuoco sono impegnati con tre mezzi di terra per spegnere le fiamme che in poco tempo si sono propagate. A fuoco sterpaglie, alberi e macchia mediterranea. Una densa nube di fumo si è alzata sul monumento del Redentore ed è visibile da diverse parti della città. Uno dei due fronti è sotto controllo mentre l'altro, a causa del vento, sta dando più difficoltà nelle operazioni di spegnimento. Un altro incendio sta interessando il boschetto di Mimiani dove è presente una squadra dei vigili del fuoco e una del Corpo Forestale. Impegnato nello spegnimento anche un elicottero della Forestale. (Foto Seguo News)



