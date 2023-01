Cronaca 1809

Caltanissetta, torna a casa dei genitori che aveva maltrattato violando il divieto di avvicinamento: 20enne arrestato

Il giovane era sottoposto alla misura cautelare per ripetuti maltrattamenti perpetrati nei confronti dei propri familiari

Redazione

I poliziotti della sezione volante hanno tratto in arresto un ventenne per violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Nel corso della notte, di seguito a una richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, un equipaggio della sezione volanti è intervenuto per una lite in corso. Gli agenti hanno identificato il ventenne, noto agli uffici di polizia per i numerosi precedenti penali di cui è gravato per i reati di maltrattamenti in famiglia, furto, ricettazione, detenzione di armi e reati concernenti gli stupefacenti. Il ventenne ieri, in violazione delle prescrizioni del Giudice, si era recato nuovamente nella casa dei propri genitori dalla quale era stato allontanato per i ripetuti maltrattamenti perpetrati nei confronti dei propri familiari.



