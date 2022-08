Cronaca 772

Caltanissetta, topi in città: lettore di Seguo News chiede interventi urgenti

In questo caso le foto sono state scattate in via Dei Mille, strada centralissima della città

Redazione

25 Agosto 2022 22:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-topi-in-citta-lettore-di-seguo-news-chiede-interventi-urgenti Copia Link Condividi Notizia

La presenza di topi in città continua a preoccupare i nisseni residenti in vari quartieri cittadini. In serata è arrivata la nota da parte di un nostro lettore. "Inizio - scrive - premettendo di voler mantenere l'assoluto anonimato in merito alla seguente segnalazione. Sono un cittadino nisseno residente in Via dei Mille e a tal proposito volevo segnalare la presenza di ratti nella zona. Alla segnalazione allego foto. Grazie di aver ascoltato la voce di un cittadino e sicuro che la notizia venga pubblicata. Buona serata". In un'altra foto, che abbiamo preferito non pubblicare, si vede un ratto sventrato per terra. Certi di rendere un servizio fondamentale per la collettività, accogliamo la richiesta del nostro lettore sperando che chi di dovere si attivi per effettuare la derattizzazione.



La presenza di topi in città continua a preoccupare i nisseni residenti in vari quartieri cittadini. In serata è arrivata la nota da parte di un nostro lettore. "Inizio - scrive - premettendo di voler mantenere l'assoluto anonimato in merito alla seguente segnalazione. Sono un cittadino nisseno residente in Via dei Mille e a tal proposito volevo segnalare la presenza di ratti nella zona. Alla segnalazione allego foto. Grazie di aver ascoltato la voce di un cittadino e sicuro che la notizia venga pubblicata. Buona serata". In un'altra foto, che abbiamo preferito non pubblicare, si vede un ratto sventrato per terra. Certi di rendere un servizio fondamentale per la collettività, accogliamo la richiesta del nostro lettore sperando che chi di dovere si attivi per effettuare la derattizzazione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare