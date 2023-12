Attualita 1945

Caltanissetta, Tony Maganuco su Irama: "Se un sindaco vuole organizzare un megaconcerto si rivolga a chi sa farlo"

Secondo Maganuco il sindaco avrebbe organizzato troppo tardi e non avrebbe fatto nulla per pubblicizzare l'evento al di fuori della città

Redazione

Adesso, come direbbe l'amico Nino Frassica, andiamo a regolamento:

Premettendo che il mio primario lavoro è stato l'organizzazione di megaconcerti, questo il regolamento

a) Se un Sindaco vuole organizzare un megaconcerto a capodanno, si mette in moto almeno tre mesi prima. Le trattative per il costo sarebbero più facili, convenienti e realiste.

b) Se un Sindaco vuole organizzare un megaconcerto a capodanno, non sapendo cosa è un concerto e cosa c'è dietro si rivolge a chi lo sa nella sua città, se ci sono.

c) Se un Sindaco vuole organizzare un megaconcerto a capodanno si informi bene prima di stabilire che in corso Umberto, strada che rappresenta la città non può ospitare 10.000 persone. Da buon sindaco cercherebbe di avere la diretta nazionale se il cantante è in "prima fila" nazionale

d) La pubblicità è fondamentale non solo in città ma in tutta la regione siciliana.

Alla luce del regolamento inapplicato, alla luce dei costi di Irama, di cui conosco bene il costo che per Capodanno si raddoppia, argomento in cui non entro per il rispetto dei colleghi organizzatori, a cui faccio i complimenti per la intelligente operazione molto vantaggiosa. Di contro si ha una pubblicità solo social, nessuna conferenza stampa, inesistenti nelle città siciliane e mi fermo qua.

Valutando il tutto... Signor Sindaco complimenti vivissimi

Il mio primo avvocato era "Toto" Montana(rip), era un personaggio unico che faceva dell'ironia e delle battute uno stile di vita. Tra le sue battute storiche ce ne era una che gli amici della mia generazione ricorderanno: " se chissu è u primo cittadino, immagino l'ultimo..."

Ad Maiora

Tony Maganuco



