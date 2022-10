Cronaca 2115

Caltanissetta, tir vola giù da un viadotto a Capodarso: un morto. Ci sono anche feriti

Ci sono anche altre persone ferite. Una donna in gravi condizioni sarebbe stata trasporata al Sant'Elia

Rita Cinardi

Drammatico incidente oggi pomeriggio, intorno alle 16.20, sulla Ss626 all'altezza di Capodarso dove un tir, dopo aver impattato con altre due autovetture, è volato giù da un viadotto per diversi metri. Nell'incidente una persona ha perso la vita. Altre persone sono rimaste ferite e tra queste due donne, una delle quali in gravi condizioni trasportate all'ospedale Sant'Elia. Una persona in codice giallo e un'altra in codice verde sono state trasportate all'ospedale di Enna. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso e ambulanze dalla centrale del 118 ma purtroppo per l'autista non c'era più nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Caltanissetta. (Notizia in aggiornamento)



