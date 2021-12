Cronaca 6241

Caltanissetta, tir bloccato da stanotte tra via Due Fontane e la Ss640: carabinieri e vigili del fuoco a lavoro da ore

Attualmente la strada, dove insistono un ristorante, un tennis club e diverse abitazioni, è chiusa in entrambi i sensi di marcia

Rita Cinardi

Un tir è bloccato da questa notte in contrada Bigini, la strada che da via Due Fontane porta verso la Ss 640 e dove insistono il ristorante Villa Flora e un tennis club, oltre che diverse abitazioni. Sul posto sono presenti i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno tentando in tutti i modi di disincastrare il mezzo pesante. L'autista, come molti, vista la chiusura di un tratto di strada della Ss640, ha imboccato la strada, troppo stretta per il passaggio dei mezzi pesanti, e non è più riuscito a proseguire. Adesso a quanto pare si sta scaricando la merce per poi procedere allo smontaggio della motrice dal rimorchio. La strada è bloccata in entrambi i sensi di marcia. (Foto Seguo News)



