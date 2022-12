Caltanissetta, tentata violenza sessuale e minacce: 60enne portato in carcere dalla polizia

Caltanissetta, tentata violenza sessuale e minacce: 60enne portato in carcere dalla polizia

L'uomo, condannato con sentenza del 2022, deve scontare una pena residua di un anno e otto mesi

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un sessantenne, E.F. le iniziali, in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta – Ufficio Esecuzioni Penali, per i reati di tentata violenza sessuale e minacce. L’uomo, condannato con sentenza del 2022, deve scontare una pena residua di un anno e otto mesi di reclusione.



