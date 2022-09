Caltanissetta, tentata rapina in un negozio di via Cavour: indaga la polizia

Caltanissetta, tentata rapina in un negozio di via Cavour: indaga la polizia

I titolari dell'attività sono riusciti ad uscire fuori per chiedere aiuto a passanti e residenti

Rita Cinardi

Tentata rapina ieri sera in via Cavour. Due individui con il volto coperto e armati di pistola sono entrati all'interno di un'attività gestita da cittadini cinesi e hanno intimato ai titolari di consegnare l'incasso. I titolari sono riusciti ad uscire fuori e hanno cominciato a gridare per richiamare l'attenzione di passanti e residenti. Subito è stato dato l'allarme al 112 e poco dopo è arrivata una volante della polizia. I due maviventi sono fuggiti a piedi senza però riuscire a mettere a segno il colpo. Sull'episodio indagano i poliziotti della Squadra Mobile.



