Cronaca 1737

Caltanissetta, tenta di gettarsi dal secondo piano: l'intervento dei carabinieri evita la tragedia

I carabinieri, senza perdere un attimo, hanno sfondato la porta di casa e una volta dentro si sono precipitati al balcone

Rita Cinardi

28 Aprile 2021 16:39

Aveva deciso di farla finita ma per fortuna l'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato la tragedia. Protagonista un nisseno di 56 anni che ieri ha tentato di gettarsi da un balcone al secondo piano di un edificio nel quartiere Santa Flavia. La chiamata al numero di emergenza è arrivata intorno alle 18. Alcune persone segnalavano la presenza di un uomo che si era arrampicato ad un pluviale e che minacciava di farla finita. Quando i militari del nucleo Radiomobile sono arrivati, appena qualche minuto dopo, l'uomo era aggrappato alla ringhiera. I carabinieri, senza perdere un attimo, hanno sfondato la porta di casa e una volta dentro si sono precipitati al balcone. L'uomo è stato afferrato per le braccia e riportato dentro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per le cure del caso. Il 56enne, disoccupato, era in stato confusionale.





Aveva deciso di farla finita ma per fortuna l'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato la tragedia. Protagonista un nisseno di 56 anni che ieri ha tentato di gettarsi da un balcone al secondo piano di un edificio nel quartiere Santa Flavia. La chiamata al numero di emergenza è arrivata intorno alle 18. Alcune persone segnalavano la presenza di un uomo che si era arrampicato ad un pluviale e che minacciava di farla finita. Quando i militari del nucleo Radiomobile sono arrivati, appena qualche minuto dopo, l'uomo era aggrappato alla ringhiera. I carabinieri, senza perdere un attimo, hanno sfondato la porta di casa e una volta dentro si sono precipitati al balcone. L'uomo è stato afferrato per le braccia e riportato dentro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per le cure del caso. Il 56enne, disoccupato, era in stato confusionale.

Ti potrebbero interessare