Caltanissetta, temperature record e la zona di Santa Petronilla senza distribuzione d'acqua

La segnalazione di un lettore la cui madre vive in via Fasci Siciliani e per garantirle l'igiene hanno dovuto provvedere a rifornirla con i bidoni

Redazione

Caldo asfissiante a Caltanissetta e cittadini senz'acqua. L'ultima segnalazione ci giunge da Santa Petronilla, esattamente dai residenti in via Fasci Siciliani dove da qualche giorno l'acqua è diventata un miraggio. "Una situazione che dura da diverso tempo - ci segnala il lettore - e per mia madre ottantenne, e con diverse patologie, da tre giorni riforniamo l'acqua con i bidoni".

Di una fornitura con le autobotti per l'edificio al momento neanche a parlarne visto che nell'edificio accanto sono in corso i lavori di ammodernamento con il 110 e l'autobotte non può transitare per poi attaccarsi al motorino. E poi l'attacco al primo cittadino "che ogni giorno puntualmente pubblica sui social tutto quel che di buono c'è a Caltanissetta, ma purtroppo bisogna guardare a tutta la città e non solo ad una parte di essa". Da qui l'appello per conoscere quando è prevista la distribuzione idrica nel quartiere e quando si risolveranno i problemi.



