Caltanissetta, tamponamento a catena in via San Giovanni Bosco: due donne finiscono all'ospedale

A provocarlo sarebbe stato un 48enne alla guida di una Renault Scenic che si sarebbe distratto

Rita Cinardi

Tamponamento a catena oggi a ora di pranzo in via San Giovanni Bosco. Coinvolte tre autovetture: una Renault Scenic, una Seat Ibiza e una Toyota. A provocare l'incidente il conducente della Renault Scenic, un uomo di 48 anni, il quale, per una distrazione, è finito contro la Seat Ibiza e quest'ultima contro l'auto che si trovava davanti. Nello scontro sono rimaste ferite due donne, una 31enne e una 35 enne alla guida delle due autovetture tamponate. Entrambe sono state soccorse da un'ambulanza del 118. I soccorritori hanno messo loro il collare ortopedico ed entrambe sono state condotte in codice arancione al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Le loro condizioni non destano preoccupazioni ma dovranno essere sottoposte a visite ed esami. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.



