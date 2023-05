Attualita 150

Caltanissetta, studenti dell'Itet "Rapisardi-Da Vinci" in visita al Parco Balate e Villa Barile

Gli studenti stanno lavorando ad un progetto interdisciplinare, elaborando, soprattutto, una comune visione di ambiente e di città inclusivi

Redazione

Nell’ambito di un percorso di Educazione Civica, studenti di terze classi degli indirizzi Costruzioni Ambiente e Territorio e Informatica e Telecomunicazioni dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci”, accompagnati dai Proff. Andrea Bonanno, Calogero Infantolino e Rosetta Scarsi, hanno effettuato due visite guidate a Villa Barile e al limitrofo Parco Urbano Balate. Villa Barile è un complesso rurale del XVIII secolo, in stile tardorinascimentale, residenza stagionale dalla famiglia Barile. Guidati dall’Ing. Paolo Giunta, gli studenti ne hanno ripercorso la storia, riconoscendone gli stili architettonici, il sistema costruttivo e gli importanti interventi di restauro a cui è stato sottoposto: è stata l’occasione per conoscere più da vicino una delle più importanti preesistenze architettoniche del territorio.

Successivamente, docenti e studenti hanno percorso un tratto dell’adiacente Parco Urbano Balate, dove l’Ing. Giuseppe Dell’Utri, dirigente della Direzione III Urbanistica del Comune di Caltanissetta ne ha evidenziate le peculiarità morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche. Le sopracitate attività rientrano in un percorso di Educazione civica, coerente con l’educazione alla sostenibilità promossa dall’Agenda 2030 dell’ONU e, in particolare, con gli obiettivi 11, “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e 3, “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.” Gli studenti stanno lavorando ad un progetto interdisciplinare, elaborando, soprattutto, una comune visione di ambiente e di città inclusivi.



