Caltanissetta, studenti dell'istituto "Russo" alla scoperta dei corpi umani

L'esperienza vissuta dagli alunni della V di Chimica materiali e biotecnologie sanitarie

Giornata impegnativa, emozionante e ricca di curiosità per gli alunni delle classi V dell'indirizzo " Chimica Materiali e Biotecnologie Sanitarie” dell’Iss “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto dal dirigente scolastico prof.ssa Maria Rita Basta, in occasione della visita della mostra itinerante “Real Human Bodies Exhibition” all’Hotel Ventura, relativamente all'evento: "Imparare Dai Morti".

Accompagnati dalle prof.sse P. Garito, M. C. Melillo, M. G. Amico, M. Pia Buro', E. Zuccala' e I. Bottone gli stessi hanno avuto la possibilità di osservare corpi umani spogliati della pelle e in posa, che espongono muscoli, ossa, tessuti, organi e apparati. Si tratta di un’ampia collezione scientifica di pezzi di esposizione anatomici, preziosi dal punto di vista didattico, costituita da scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme.

Ha destato tanta curiosità e interesse scoprire la tecnica della plastinazione per approfondire le conoscenze di anatomia umana con il corpo dei cadaveri resi "immortali ". Questo innovativo processo rappresenta infatti, un sistema di conservazione messo a punto alla fine degli anni Novanta in Germania e oggi utilizzato nelle Università per le lezioni di anatomia e per perfezionare le pratiche di endoscopia.

Spiegazioni dettagliate, presentazioni multimediali e tabelle didattiche hanno consentito diversi approfondimenti specifici per un corso di studi, che ha per sua naturale prosecuzione corsi di laurea spiccatamente inerenti come medicina, veterinaria, biologia, farmacia, ingegneria biomedica e tanti altri ancora. I suddetti corsi infatti, sono proprio quelli prediletti dagli allievi dell’ indirizzo "Chimica Materiali e Biotecnologie Sanitarie” dell’IISS Luigi Russo di Caltanissetta (www.iissrusso.edu.it )

Inoltre, è stata offerta la possibilità di confrontarsi dettagliatamente con le tematiche della donazione degli organi, dell’AIDS, dell’alcol e della nicotina.



