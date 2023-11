Attualita 219

Caltanissetta, studenti della provincia di Caltanissetta a lezione di sicurezza a scuola e sul lavoro

Il convegno è stato organizzato, con il patrocinio della Prefettura di Caltanissetta e del Comune di Caltanissetta

Redazione

24 Novembre 2023 12:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-studenti-della-provincia-di-caltanissetta-a-lezione-di-sicurezza-a-scuola-e-sul-lavoro Copia Link Condividi Notizia

Si è svolto mercoledì il convegno dedicato alla "Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole - l'abitudine delle buone pratiche nelle emergenze", rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori. Il convegno è stato organizzato, con il patrocinio della Prefettura di Caltanissetta e del Comune Capoluogo, congiuntamente dagli ordini degli Architetti e Ingegneri e dal Collegio dei Geometri, ottenendo altresì il riscontro del patrocinio delle Consulte Regionali Architetti e Ingegneri.

All'evento, svoltosi presso il Centro "Michele Abbate" di Caltanissetta, hanno partecipato il Prefetto dottoressa Chiara Armenia, il Sindaco di Caltanissetta Architetto Roberto Gambino, l'ingegnere Salvatore Rizzo, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e i dirigenti scolastici del Mottura di Caltanissetta e del Morselli di Gela, rispettivamente le professoresse Zurli e Ciotta.

Il Convegno si inserisce nell’ambito dell’”Accordo interistituzionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e il contrasto del lavoro irregolare” stipulato in Prefettura nel mese di novembre 2021 allo scopo di promuovere, in questo territorio provinciale, un modello operativo unitario che miri a stimolare la diffusione della cultura della legalità e a sensibilizzare datori di lavoro e lavoratori al rispetto delle regole, attraverso la condivisione di buone prassi e l’avvio di percorsi virtuosi.

In particolare, in tale cornice, dopo il notevole impulso conferito alle attività di controllo sull’intero territorio con il decisivo rafforzamento delle verifiche nelle aziende, quale strumento di deterrenza volto ad incentivare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, il convegno inaugura il secondo profilo di interesse individuato dal cennato Protocollo d’intesa: quello della promozione della formazione per stimolare la cultura della sicurezza e della prevenzione.

A tal proposito, il Prefetto ha aperto i lavori rivolgendosi ai ragazzi che a breve si confronteranno con il mondo del lavoro, ha rivolto loro l’appello a diventare cittadini responsabili, sottolineando la centralità della cultura della prevenzione della tutela della sicurezza nella scuola ma anche nel mondo del lavoro a tutela della propria e dell’altrui incolumità.

Un indirizzo di saluto è stato rivolto agli studente anche dal Comandante dei Vigili del Fuoco che ha rimarcato l’importanza della formazione e dell’informazione, anche attraverso esercitazioni a scuola, per poter acquisire la consapevolezza dell’importanza della prevenzione per la mitigazione dei rischi. Diversi gli interventi e le relazioni sul tema, compreso un intervento curato dai ragazzi che hanno ricordato il tragico crollo del soffitto al Liceo Darwin di Torino in cui perse la vita uno studente di 17 anni.

In chiusura, i Presidenti dell’ordine degli Ingegneri, degli Architetti e del Collegio dei geometri hanno espresso profonda apprezzamento per l’iniziativa e nel ringraziare tutte le Istituzioni intervenute hanno evidenziato l’importanza dell’evento e nel rispetto degli impegni assunti con il Protocollo hanno manifestato l’auspicio di organizzare ulteriori occasione formative.



Si è svolto mercoledì il convegno dedicato alla "Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole - l'abitudine delle buone pratiche nelle emergenze", rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori. Il convegno è stato organizzato, con il patrocinio della Prefettura di Caltanissetta e del Comune Capoluogo, congiuntamente dagli ordini degli Architetti e Ingegneri e dal Collegio dei Geometri, ottenendo altresì il riscontro del patrocinio delle Consulte Regionali Architetti e Ingegneri. All'evento, svoltosi presso il Centro "Michele Abbate" di Caltanissetta, hanno partecipato il Prefetto dottoressa Chiara Armenia, il Sindaco di Caltanissetta Architetto Roberto Gambino, l'ingegnere Salvatore Rizzo, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e i dirigenti scolastici del Mottura di Caltanissetta e del Morselli di Gela, rispettivamente le professoresse Zurli e Ciotta. Il Convegno si inserisce nell'ambito dell'"Accordo interistituzionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e il contrasto del lavoro irregolare" stipulato in Prefettura nel mese di novembre 2021 allo scopo di promuovere, in questo territorio provinciale, un modello operativo unitario che miri a stimolare la diffusione della cultura della legalità e a sensibilizzare datori di lavoro e lavoratori al rispetto delle regole, attraverso la condivisione di buone prassi e l'avvio di percorsi virtuosi. In particolare, in tale cornice, dopo il notevole impulso conferito alle attività di controllo sull'intero territorio con il decisivo rafforzamento delle verifiche nelle aziende, quale strumento di deterrenza volto ad incentivare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, il convegno inaugura il secondo profilo di interesse individuato dal cennato Protocollo d'intesa: quello della promozione della formazione per stimolare la cultura della sicurezza e della prevenzione. A tal proposito, il Prefetto ha aperto i lavori rivolgendosi ai ragazzi che a breve si confronteranno con il mondo del lavoro, ha rivolto loro l'appello a diventare cittadini responsabili, sottolineando la centralità della cultura della prevenzione della tutela della sicurezza nella scuola ma anche nel mondo del lavoro a tutela della propria e dell'altrui incolumità. Un indirizzo di saluto è stato rivolto agli studente anche dal Comandante dei Vigili del Fuoco che ha rimarcato l'importanza della formazione e dell'informazione, anche attraverso esercitazioni a scuola, per poter acquisire la consapevolezza dell'importanza della prevenzione per la mitigazione dei rischi. Diversi gli interventi e le relazioni sul tema, compreso un intervento curato dai ragazzi che hanno ricordato il tragico crollo del soffitto al Liceo Darwin di Torino in cui perse la vita uno studente di 17 anni. In chiusura, i Presidenti dell'ordine degli Ingegneri, degli Architetti e del Collegio dei geometri hanno espresso profonda apprezzamento per l'iniziativa e nel ringraziare tutte le Istituzioni intervenute hanno evidenziato l'importanza dell'evento e nel rispetto degli impegni assunti con il Protocollo hanno manifestato l'auspicio di organizzare ulteriori occasione formative.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare