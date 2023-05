Attualita 431

Caltanissetta: studenti del liceo "Mignosi" vincono il memorial dedicato a Nuccia Grosso

Secondo posto per il liceo "Ruggero Settimo", terzo posto ex aequo per gli alunni del Volta e dell'istituto Russo

Redazione

Con il gran galà si è conclusa la manifestazione dedicata alla cultura dedicata alla giornalista Nuccia Grosso Un grazie di cuore ai magistrati, ai giudici, agli avvocati, ai dirigenti scolastici, ai professori ma soprattutto ai ragazzi che abbiamo coinvolto nei processi storici nell'ambito della decima edizione del memorial Nuccia Grosso. Il primo posto al liceo Mignosi per il lavoro d'equipe, al secondo il liceo Settimo, al terzo posto, ex aequo liceo Volta e e I'istituto Luigi russo. Anche la migliore requisitoria è della Luigi Russo. La migliore discussione difensiva è stata del Liceo Mignosi.

Ben quattro testimoni premiati dalla "corte": Lucrezia Borgia/Mignosi, Robespierre/Scientifico, Assistente medico/Mignosi, Gilbert Romme/ Scientifico. Premiate le realtà nissene che si sono distinte per le loro idee, successi e promozione del territorio. Hanno vinto il campionato, hanno riavvicinato i ragazzi al basket, hanno riportato il grande pubblico al palazzetto. Si chiama Invicta basket.

Presidente della Real Maestranza a cui ha è dedicato gran parte della sua vita e continua, lottando come un gladiatore per fa entrare la settimana santa nel patrimonio Unesco. Premiato Gianni Taibi dal Sindaco Gambino. Premiati anche i ragazzi della Etnos guidata da Fabio Ruvolo. L'arancina speciale. Un'idea territoriale ormai conosciuta in tutta Italia. Vivere un processo storico e vedere così vicine le scuole ed il mondo della giustizia è il vero successo della manifestazione.



