Caltanissetta, studenti costretti a seguire le lezioni al freddo al "Manzoni": da oggi per protesta non andranno a scuola

A scrivere è una mamma in qualità di rappresentante dei genitori di una seconda classe

Redazione

Illustrissimi Tutti,

sono Valentina Palermo e scrivo in nome e per conto degli alunni e dei genitori della classe 2 ALEM dell'I.I.S.S. A. Manzoni di Caltanissetta, nella qualità di rappresentante dei genitori, per segnalare che, ad oggi, il sistema di riscaldamento dell'Istituto non è funzionante ed i nostri Ragazzi, pertanto, si trovano nella condizione di dover frequentare le lezioni in condizioni cagionevoli. Ricordo a me stessa che vige l'obbligo scolastico fino ai 16 anni e, per tutti coloro che hanno oltrepassato quell'età, comunque, vige il diritto di istruzione.

Ricordo, inoltre, a me stessa che il Comune di Caltanissetta, giusto D.P.R. n.74/2013, appartiene alla zona climatica "D" che prevede l'accensione dei riscaldamenti per n. 12 ore al giorno, dal 1 novembre al 15 aprile. Mi chiedo come sia possibile che, alla data del 14 dicembre, a distanza di quasi un mese e mezzo dalla data stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica, un istituto scolastico, sia esso statale che non, si debba ritrovare a non poter fornire, ai propri ragazzi, la possibilità di offrire loro un ambiente "caloroso ed accogliente".

Chiedo, pertanto, a tutti gli Organi Competenti di voler intervenire tempestivamente al fine di fornire ai ragazzi l'opportunità di poter andare a scuola serenamente, senza doversi preoccupare di ritrovarsi "fermi" su un banco di scuola per 5/6 ore al giorno, al FREDDO! Da oggi i nostri ragazzi, in forma di protesta, non andranno a scuola, ritrovandosi a dover collezionare un'altra "assenza collettiva non giustificata". Nella speranza che la presente segnalazione non rimanga inevasa e soprattutto che i nostri ragazzi possano tornare placidamente sui banchi di scuola, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Valentina Palermo



