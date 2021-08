Attualita 109

Caltanissetta, studente ipovedente si diploma a Mussomeli con il massimo dei voti

Si tratta di Emanuel Insalaco, originario di Acquaviva Platani, che ha frequentato l'I.I.S. Virgilio di Mussomeli

Redazione

25 Agosto 2021 11:01

Il Presidente Alessandro Mosca ed il Consiglio della Sezione Territoriale di Caltanissetta dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, esprime un sentito plauso ad Emanuel Insalaco, Socio ipovedente della Sezione Territoriale, il quale ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso l’I.I.S. Virgilio di Mussomeli, con il punteggio di 100/100, il massimo dei voti. Nativo di Acquaviva Platani, è conosciuto da tutti come molto socievole, altruista e simpatico. Ha frequentato per cinque anni l’Istituto d’istruzione Superiore Virgilio di Mussomeli. dimostrando costanza, impegno e determinazione, riuscendo a sfruttare in piano le sue abilità e i suoi punti di forza e concludendo così nel migliore dei modi il percorso didattico e formativo intrapreso. Il suo impegno è stato adiuvato dalla continuità e dedizione dalla docente di sostegno Silvana Vitellaro, dall’ Asacom Lorena Solazzo, professioniste che hanno fin da subito individuato le capacità del giovane Emanuel, e lo hanno con costanza stimolato nell’apprendimento e nell’acquisizione di nuove competenze ed autonomia. Ottimo anche il rapporto con il corpo docente che ha saputo implementare le opportune metodologie e strategie didattiche, facendo emergere le abilità di Emanuel, nel rispetto dei tempi e necessità del ragazzo. Eccellente, l’aspetto relazionale e comunicativo dello studente con tutto il personale scolastico e soprattutto con i compagni di classe, con i quali si è perfettamente ed empaticamente integrato. Un esempio virtuoso di scuola, pronta a confrontarsi con la diversabilità in un’ottica nuova che la valorizzi come risorsa e come mezzo per accompagnare i ragazzi verso il loro futuro seguendo i loro interessi e le loro inclinazioni. Grazie ad Emanuel si è data prova che la diversabilità non è un limite ma un punto dal quale partire per raggiungere le mete ambite e desiderate.



Il Presidente Alessandro Mosca ed il Consiglio della Sezione Territoriale di Caltanissetta dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, esprime un sentito plauso ad Emanuel Insalaco, Socio ipovedente della Sezione Territoriale, il quale ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso l'I.I.S. Virgilio di Mussomeli, con il punteggio di 100/100, il massimo dei voti. Nativo di Acquaviva Platani, è conosciuto da tutti come molto socievole, altruista e simpatico. Ha frequentato per cinque anni l'Istituto d'istruzione Superiore Virgilio di Mussomeli. dimostrando costanza, impegno e determinazione, riuscendo a sfruttare in piano le sue abilità e i suoi punti di forza e concludendo così nel migliore dei modi il percorso didattico e formativo intrapreso. Il suo impegno è stato adiuvato dalla continuità e dedizione dalla docente di sostegno Silvana Vitellaro, dall' Asacom Lorena Solazzo, professioniste che hanno fin da subito individuato le capacità del giovane Emanuel, e lo hanno con costanza stimolato nell'apprendimento e nell'acquisizione di nuove competenze ed autonomia. Ottimo anche il rapporto con il corpo docente che ha saputo implementare le opportune metodologie e strategie didattiche, facendo emergere le abilità di Emanuel, nel rispetto dei tempi e necessità del ragazzo. Eccellente, l'aspetto relazionale e comunicativo dello studente con tutto il personale scolastico e soprattutto con i compagni di classe, con i quali si è perfettamente ed empaticamente integrato. Un esempio virtuoso di scuola, pronta a confrontarsi con la diversabilità in un'ottica nuova che la valorizzi come risorsa e come mezzo per accompagnare i ragazzi verso il loro futuro seguendo i loro interessi e le loro inclinazioni. Grazie ad Emanuel si è data prova che la diversabilità non è un limite ma un punto dal quale partire per raggiungere le mete ambite e desiderate.

Ti potrebbero interessare