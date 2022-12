Cronaca 269

Caltanissetta, studente accerchiato e picchiato dal "branco" all'uscita della scuola: nessuno sarebbe intervenuto per difenderlo

Un gruppo di ragazzi, per motivi sconosciuti, lo avrebbe percosso alla testa con pugni e anche con una bottiglia

Rita Cinardi

06 Dicembre 2022 16:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-studente-accerchiato-e-picchiato-alluscita-del-liceo-dal-branco-nessuno-e-intervenuto-per-difenderlo Copia Link Condividi Notizia

Aggressione ieri mattina ai danni di un quindicenne, accerchiato e picchiato dal "branco", all'uscita della scuola. Il giovane, a seguito delle percosse subite, ha riportato un trauma cranico. Lo studente, che frequenta il Liceo Scientifico di Caltanissetta, mentre si recava a prendere la propria minicar per tornare a casa, dopo la fine delle lezioni, avrebbe trovato ad attenderlo un gruppo di ragazzi che, per motivi al momento non conosciuti, lo avrebbe percosso alla testa con pugni e con una bottiglia. Il quindicenne, dopo l’aggressione subita, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove è stato sottoposto agli esami e alle cure del caso. Il violento episodio di bullismo si sarebbe verificato in pieno giorno in una via trafficata della città e, per quello che sappiamo al momento, nessun passante sarebbe intervenuto a difendere la vittima.



Aggressione ieri mattina ai danni di un quindicenne, accerchiato e picchiato dal "branco", all'uscita della scuola. Il giovane, a seguito delle percosse subite, ha riportato un trauma cranico. Lo studente, che frequenta il Liceo Scientifico di Caltanissetta, mentre si recava a prendere la propria minicar per tornare a casa, dopo la fine delle lezioni, avrebbe trovato ad attenderlo un gruppo di ragazzi che, per motivi al momento non conosciuti, lo avrebbe percosso alla testa con pugni e con una bottiglia. Il quindicenne, dopo l'aggressione subita, è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove è stato sottoposto agli esami e alle cure del caso. Il violento episodio di bullismo si sarebbe verificato in pieno giorno in una via trafficata della città e, per quello che sappiamo al momento, nessun passante sarebbe intervenuto a difendere la vittima.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare