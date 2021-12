Cronaca 594

Caltanissetta, strada dissestata in contrada Persico: residenti e aziende agricole e zootecniche chiedono interventi urgenti

La strada è ormai impercorribile, con grossi disagi per chi deve ricevere le forniture e la paura, per i residenti, che non possano arrivare i mezzi di soccorso

Redazione

Chiedono al sindaco Roberto Gambino di sistemare la strada dove abitano o svolgono la loro attività lavorativa, ormai in condizioni pessime, e ancor più danneggiata dalle piogge di queste settimane. Si tratta di 6 residenti e 15 proprietari di terreni agricoli di contrada Persico, una strada interpoderale senza uscita diramazione della Ss122. "Le aziende agricole e zootecniche - si legge nella nota inviata alla redazione - subiscono perennemente dei disservizi (disagi nelle forniture di gasolio con autobotti, forniture di prodotti agricoli e zootecnici), per la presenza di notevoli sbaldi di pendenza della strada (causata dalle frane) buche e voragini. Gli abitanti temono inoltre di non poter essere raggiunti con i mezzi di soccorso, essendovi un'unica strada di accesso senza uscita. Il dissesto stradale è stato aggravato dalle piogge e temporali che si sono verificati non solo in queste settimane ma anche negli anni e per il fatto che la strada interpoderale riceve gran parte dell'acqua piovana, raccolta dalla Strada Statale 122-Capodarso. Una situazione che ormai dura da 10 anni nonostante le innumerevoli segnalazioni".



