Cronaca 1236

Caltanissetta, stalking e diffamazione nei confronti di Alfonso Cicero: chiesto il rinvio a giudizio per Giuseppe Arnone

E' accusato di aver molestato reiteratamnete, mediante telefonate, mail e post su internet, l'ex presidente dell'Irsap

Redazione

27 Dicembre 2023 13:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-stalking-e-diffamazione-nei-confronti-di-alfonso-cicero-chiesto-il-rinvio-a-giudizio-per-giuseppe-arnone Copia Link Condividi Notizia

La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dell'avvocato Giuseppe Arnone per stalking e diffamazione aggravata e continuata ai danni di Alfonso Cicero, ex presidente dell'Irsap. L’udienza preliminare si celebrerà il 6 marzo 2024 davanti il Gip Emanuela Carrabotta, ove Cicero, difeso dall’avv. Annalisa Petitto, si costituirà parte civile per il risarcimento dei danni patiti.I pubblici ministeri Paolo Lo Giudice e Vera Giordano, a conclusione delle indagini scaturite dalle denunce presentate da Cicero, contestano ad Arnone di avere perseguitato Cicero dal 2012 al 2022, molestandolo, reiteratamente, mediante telefonate, mail contenenti minacce e ingiurie e la pubblicazione su internet di post e video di carattere diffamatorio e calunnioso. Arnone, nel corso di dieci anni, dal 2012 al 2022, ha accusato Cicero di far parte dell’associazione a delinquere facente capo a Calogero Antonio Montante, di aver partecipato agli atti illeciti perpetrati dalla predetta associazione a delinquere, di aver abusato in modo abituale delle sue funzioni di presidente dell’Irsap e di avere posto in essere gravi condotte illecite per il pagamento delle parcelle originate dagli incarichi legali affidati agli avvocati esterni all’ente. Medesime accuse che Arnone ha reiterato ai danni di Cicero, anche, nel corso dell'udienza che si è celebrata davanti il Tribunale di Palermo, il 30 novembre 2021, ove Arnone è imputato per avere nel 2015 diffamato Cicero parte offesa e parte civile civile costituita, difeso dall’avvocato Annalisa Petitto.



La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dell'avvocato Giuseppe Arnone per stalking e diffamazione aggravata e continuata ai danni di Alfonso Cicero, ex presidente dell'Irsap. L'udienza preliminare si celebrerà il 6 marzo 2024 davanti il Gip Emanuela Carrabotta, ove Cicero, difeso dall'avv. Annalisa Petitto, si costituirà parte civile per il risarcimento dei danni patiti.I pubblici ministeri Paolo Lo Giudice e Vera Giordano, a conclusione delle indagini scaturite dalle denunce presentate da Cicero, contestano ad Arnone di avere perseguitato Cicero dal 2012 al 2022, molestandolo, reiteratamente, mediante telefonate, mail contenenti minacce e ingiurie e la pubblicazione su internet di post e video di carattere diffamatorio e calunnioso. Arnone, nel corso di dieci anni, dal 2012 al 2022, ha accusato Cicero di far parte dell'associazione a delinquere facente capo a Calogero Antonio Montante, di aver partecipato agli atti illeciti perpetrati dalla predetta associazione a delinquere, di aver abusato in modo abituale delle sue funzioni di presidente dell'Irsap e di avere posto in essere gravi condotte illecite per il pagamento delle parcelle originate dagli incarichi legali affidati agli avvocati esterni all'ente. Medesime accuse che Arnone ha reiterato ai danni di Cicero, anche, nel corso dell'udienza che si è celebrata davanti il Tribunale di Palermo, il 30 novembre 2021, ove Arnone è imputato per avere nel 2015 diffamato Cicero parte offesa e parte civile civile costituita, difeso dall'avvocato Annalisa Petitto.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare