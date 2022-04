Sport 64

Caltanissetta, stadio Tomaselli: al via i lavori per la collocazione del manto sintetico

Premiato l’impegno della FIR, della DLF Nissa Rugby e della giunta Gambino

Redazione

Orgoglio e soddisfazione vivificano lo sguardo della DLF Nissa Rugby che vede finalmente in atto i lavori per l’apposizione del manto erboso artificiale allo stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta grazie all’articolata vicenda che prese il via nel luglio 2017 con la convenzione stipulata dal Coni e dall’allora Amministrazione Ruvolo, nell’ambito del piano “Sport e periferie”, grazie al fondamentale apporto della FIR Sicilia, presidente Orazio Arancio ed all’incessante opera della DLF Nissa Rugby.

Adesso a distanza di quasi cinque anni, superate le pastoie burocratiche e dopo due bandi di appalto non felicemente conclusi, i lavori sono stati finalmente avviati: la conclusione dell’opera dovrebbe avvenire in 4 mesi. Rilevante l’impegno profuso dal sindaco Roberto Gambino, dall’assessore allo sport Fabio Caracausi, dall’intera giunta e dall’Ufficio Tecnico del Comune, per la realizzazione di un funzionale impianto per rugby e calcio, esempio lungimirante di ‘coabitazione’ sportiva: un successo per la città, un’opera che renderà lo stadio un modello per l’isola e non solo. La DLF Nissa Rugby è felice di veder realizzato uno dei primi progetti su cui aveva lavorato. Un impegno per migliorare la città, l’impiantistica sportiva a beneficio di molti sport. Il presidente della DLF Nissa Rugby, Giuseppe Lo Celso, sottolinea: “Un progetto che regala a tutta la città ed a tutti gli sportivi, un impianto polivalente. Chi fa sport per la città, ha a cuore la ricchezza della città stessa”



© Riproduzione riservata

