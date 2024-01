Attualita 2247

Caltanissetta, spunta la scritta "cornuta" sul ponte del liceo Classico: il nuovo striscione fa il giro del web

Qualcuno ironicamente scrive: "E se si trattasse della famosa gallina cornuta delle nostre parti?"

Rita Cinardi

Il ponte del Liceo Classico continua ad essere fonte di ispirazione per i nisseni che vogliono lanciare messaggi. Questa volta a fare il giro del web, tra commenti più o meno ironici, è stato un nuovo striscione con la scritta "Cornuta". Chi sia la destinataria del post ovviamente non è dato saperlo. Ma intanto tra i commenti sono state fatte le ipotesi più disparate. In molti, come era ovvio, hanno ipotizzato che la povera destinataria sia una moglie o una compagna tradita. Ma c'è anche chi scherzosamente ha avanzato un'ipotesi: e se si trattasse di un omaggio all'antica cornuta di Caltanissetta? Per chi non lo sapesse si tratta di una rarissima gallina con la cresta cornuta, considerata un'ottima ovaiola resistente alle malattie. Originaria, appunto delle nostre zone. Ma questa volta pare che la nostra gallina cornuta, di cui anche Bonolis fece menzione durante un quiz televisivo, poco abbia a che fare con il messaggio lanciato dal ponte di via Rosso di San Secondo.



