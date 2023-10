Cronaca 553

Caltanissetta, sport e integrazione con gli ospiti del Cara: il battesimo dell'Asd Atletico Nissa per l'inclusione

La presentazione della squadra di calcio in Prefettura. L'attesa per l'esordio in campo in Terza categoria

Redazione

Questa mattina in Prefettura il Prefetto di Caltanissetta, insieme al dott. Fabio Ruvolo, Presidente della cooperativa sociale Etnos, al Presidente della federazione regionale calcio, dott. Giorgio Vitale, all’Assessore allo sport del Comune di Caltanissetta, dott. Fabio Caracausi e il Presidente della squadra Salvatore Messina hanno presentato la nuova squadra Asd Atletico Nissa che, nella sua nuova composizione “inclusiva”, con la partecipazione anche di giocatori stranieri, ospiti del Cara, sarà iscritta nel campionato di Terza categoria.

La neonata realtà calcistica è stata presentata alla presenza dei vertici delle Forze di polizia, del Dirigente dell’Ufficio immigrazione della Polizia di Stato, dott. Fabio Lacagnina, del Dirigente dell’Area Immigrazione della Prefettura, dott.ssa Maria Elisa Pantellaro e di alcune componenti della dirigenza della società. Presente anche l’allenatore Vittorio Branca e alcuni ragazzi giocatori della squadra.

Il Prefetto, nel rivolgere a tutti i promotori dell’iniziativa un forte ringraziamento per l’impegno profuso, ha evidenziato come il considerevole sforzo sinergico e fattivo ha permesso di dare vita ad una realtà che è tangibile e concreta espressione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. L’accoglienza, ha rimarcato il Prefetto, oltre al profilo dell’ospitalità racchiude anche quello dell’integrazione e questo progetto, patrocinato dalla Prefettura, rappresenta il giusto cammino verso la cultura dell’integrazione e del rispetto e di avvicinamento tra le diverse culture.

Durante i saluti, un particolare ringraziamento alla Prefettura e a tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa è stato rivolto anche da Fabio Ruvolo, Presidente della Società Cooperativa Etnos, che ha rimarcato come la sfida avviata qualche mese fa e che oggi trova pieno e formale riconoscimento, fa si che i giovani ospiti del Centro di accoglienza attraverso lo sport abbiano la possibilità di vivere, dopo le diverse difficoltà affrontate, un’occasione di riscatto e una concreta esperienza di integrazione, solidarietà, reciprocità condivisione e professionalità.

Tra i promotori dell’iniziativa anche il Comune di Caltanissetta che con l’Assessore allo sport ha voluto manifestare piena gratitudine nei confronti di tutte le Istituzioni e delle diverse realtà associative attive sul territorio che si sono spese in maniera proattiva per realizzare un progetto realmente inclusivo, ispirato a unire e a superare le diversità. Grande apprezzamento per l’iniziativa è stato manifestato anche dal Presidente della Federazione regionale calcio che ha manifestato l’auspicio che questo modello, che integra sport e inclusione e che al momento sembrerebbe costituire un unicum su tutto il territorio nazionale, possa essere esportato anche in altre realtà.

In chiusura, i giocatori, presenti con le due maglie della squadra e visibilmente emozionati, hanno ringraziato per l’importante occasione e per l’esperienza che si accingono ad affrontare. L’esordio in campo, dunque, previsto per la prossima domenica, con l’augurio che possano raggiungere i migliori risultati calcistici.



