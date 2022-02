Cronaca 3793

Caltanissetta, spari contro un venditore ambulante: il ferito è stato trasportato in ospedale

I carabinieri sono in pronto soccorso per sentire la vittima

Rita Cinardi

23 Febbraio 2022 13:55

Agguato a Caltanissetta nei confronti di un venditore ambulante di frutta e verdura, Mirco Seminara, 43 anni, ferito da un colpo di pistola alla gamba. L'uomo è stato trasportato in ospedale da un conoscente che ha riferito ai carabinieri di averlo trovato ferito in via Niscemi. Il venditore ambulante non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno sentendo la vittima, che è ancora al pronto soccorso, per cercare di ricostruire quanto accaduto. Sul luogo dell'agguato gli uomini dell'Arma stanno raccogliendo reperti utili alle indagini. (Foto Seguo News)



