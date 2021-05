Cronaca 684

Caltanissetta, spaccio di sostanze stupefacenti: chiesti per un imputato 10 anni di reclusione

E' la condanna chiesta dalla procura nei confronti di un nisseno, Marco Ventura, che ha scelto il rito abbreviato

Redazione

07 Maggio 2021 11:41

Chiesti 10 anni di carcere per il nisseno Marco Ventura, 24 anni, accusato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e singoli episodi di spaccio di hashish, marijuana e cocaina. L’imputato avrebbe fatto parte di una rete di presunti pusher. La richiesta è stata avanzata al Gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, dal Pm Pasquale Pacifico. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra mobile di Caltanissetta, la rete dei presunti pusher si sarebbe rifornita a Palermo di grossi quantitativi di droga per poi rivenderli a Caltanissetta e nel territorio di Agrigento.

Ventura, difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini, è l’unico ad avere scelto il rito abbreviato mentre altri 17 imputati hanno scelto il rito ordinario e per loro è attualmente pendente il processo davanti al Tribunale collegiale. A giugno si tornerà in aula per le conclusioni dell’avvocato Bellini e poi il giudice entrerà in camera di consiglio per emettere la sentenza.



Chiesti 10 anni di carcere per il nisseno Marco Ventura, 24 anni, accusato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e singoli episodi di spaccio di hashish, marijuana e cocaina. L'imputato avrebbe fatto parte di una rete di presunti pusher. La richiesta è stata avanzata al Gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, dal Pm Pasquale Pacifico. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra mobile di Caltanissetta, la rete dei presunti pusher si sarebbe rifornita a Palermo di grossi quantitativi di droga per poi rivenderli a Caltanissetta e nel territorio di Agrigento. Ventura, difeso dall'avvocato Massimiliano Bellini, è l'unico ad avere scelto il rito abbreviato mentre altri 17 imputati hanno scelto il rito ordinario e per loro è attualmente pendente il processo davanti al Tribunale collegiale. A giugno si tornerà in aula per le conclusioni dell'avvocato Bellini e poi il giudice entrerà in camera di consiglio per emettere la sentenza.

Ti potrebbero interessare