Caltanissetta, sotto effetto di droga tampona tre auto e continua la sua corsa: 63enne denunciato

Gli agenti della Polizia municipale hanno condotto l'uomo in ospedale e qui è risultato positivo ai cannabinoidi

Rita Cinardi

Incidente ieri pomeriggio intorno alle 17.40 in via Leone XIII. Un uomo di 63 anni a bordo di una Dacia ha tamponato due auto in sosta e un'altra in movimento. Il conducente di quest'ultima lo ha inseguito fino a via Malta dove è riuscito a fermarlo. Nel frattempo è stata allertata la Polizia Municipale che è arrivata poco dopo. Quando l'automobilista è sceso dalla sua auto barcollava e non si reggeva in piedi. Gli agenti lo hanno condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove è stato sottoposto ai test per la ricerca di alcol o droghe nel sangue. Il sessantatreenne è risultato positivo ai cannabinoidi. Per lui è scattato il ritiro della patente, e il sequetro del mezzo oltre che una denuncia per guida sotto effetto di stupefacenti.



