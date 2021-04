Cronaca 862

Caltanissetta, sospeso il reddito di cittadinanza a un giovane: era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio

Il ventiquattrenne è indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale, per aver usato violenza contro un agente colpito a un braccio

Rita Cinardi

16 Aprile 2021 12:39

Era stato arrestato lunedì scorso dai poliziotti della sezione volanti in flagranza di reato poiché trovato in possesso di 66,63 grammi di marijuana, in parte trovatagli addosso e in parte nascosta in casa, 330 euro in contanti e due bilancini di precisione. Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto svoltasi ieri, il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale ha convalidato l’arresto del ventiquattrenne disoccupato Marco Dantoni e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con divieto di allontanarsi e di comunicare con persone diverse da quelle con lui conviventi. D'Antoni, oltre alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è indagato per resistenza a pubblico ufficiale, per aver usato violenza contro un agente colpito a un braccio mentre eseguiva la perquisizione. Il giudice ha disposto anche la sospensione della erogazione del reddito di cittadinanza cui il giovane benificiava.



Era stato arrestato lunedì scorso dai poliziotti della sezione volanti in flagranza di reato poiché trovato in possesso di 66,63 grammi di marijuana, in parte trovatagli addosso e in parte nascosta in casa, 330 euro in contanti e due bilancini di precisione. Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto svoltasi ieri, il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale ha convalidato l'arresto del ventiquattrenne disoccupato Marco Dantoni e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con divieto di allontanarsi e di comunicare con persone diverse da quelle con lui conviventi. D'Antoni, oltre alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è indagato per resistenza a pubblico ufficiale, per aver usato violenza contro un agente colpito a un braccio mentre eseguiva la perquisizione. Il giudice ha disposto anche la sospensione della erogazione del reddito di cittadinanza cui il giovane benificiava.

Ti potrebbero interessare