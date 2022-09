Caltanissetta, sorpreso con 58 grammi di hashish negli slip. In casa aveva anche una pistola

Caltanissetta, sorpreso con 58 grammi di hashish negli slip. In casa aveva anche una pistola

La perquisizione è stata estesa al domicilio dell’uomo. L'arma era detenuta illegalmente.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un ventisettenne per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo. Nella serata di ieri un equipaggio della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha proceduto al controllo di un’autovettura, con a bordo due sospetti, che transitava per il centro storico cittadino in una zona frequentata da giovani che stazionavano presso alcuni locali. Le due persone a bordo del mezzo sono state sottoposte a perquisizione personale e addosso a uno di essi i poliziotti hanno trovato e sequestrato 58 grammi di hashish nascosti negli slip. La perquisizione è stata estesa al domicilio dell’uomo, anch’essa con esito positivo, gli agenti hanno, infatti, sequestrato altri 3 grammi di hashish e una pistola detenuta illegalmente.



