Caltanissetta, sorpresi mentre tentavano di rubare gasolio da un camion: denunciati due pregiudicati

Gli agenti hanno sequestrato un bidone di plastica pieno di gasolio già trafugato

Redazione

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica due pregiudicati per tentato furto aggravato. I due sono stati sorpresi in piena notte in via Rochester dall’equipaggio di una volante mentre rubavano gasolio dal serbatoio di un camion li parcheggiato. Gli agenti hanno sequestrato un bidone di plastica pieno di gasolio già trafugato, alcuni bidoni ancora vuoti e un tubo in plastica.



