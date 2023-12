Cronaca 1263

Caltanissetta, sorpresi dalla polizia mentre tentavano un furto a un h24 si danno alla fuga: arrestato un 17enne

Nel corso dell’intervento gli agenti hanno anche sequestrato cinque scooter privi di targhe oggetto di furto

Redazione

I poliziotti della sezione volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, nella notte di ieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 17enne resosi autore di un tentato furto aggravato all’interno di un distributore H/24 di snack e bibite in via Crispi. Il rumore creato da un gruppo di giovani mentre tentavano di compiere l’effrazione ha destato allarme nei residenti che hanno richiesto l’intervento di una volante della Polizia di Stato. Alla vista della volante il gruppo si è dato a precipitosa fuga a piedi per le vie limitrofe e, in piazza Marconi, il 17enne è stato raggiunto e bloccato dagli agenti che si erano posti al suo inseguimento.

Sono in corso accertamenti finalizzati all’identificazione degli altri giovani che si sono dati alla fuga. Il minorenne, gravato da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, su disposizione del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni è stato accompagnato all’Istituto Penale per Minorenni di Caltanissetta. Nel corso dell’intervento gli agenti hanno sequestrato cinque scooter privi di targhe oggetto di furto, verosimilmente nella disponibilità del gruppo di giovani resisi responsabili del tentato furto, per i quali si stanno svolgendo i necessari accertamenti.



© Riproduzione riservata

