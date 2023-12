Cronaca 803

Caltanissetta, soltanto 2 rifiuti regolari su 20 controllati: multe fino a 600 euro

Ecco le zone nelle quali sono stati eseguiti i controlli della Polizia Municipale

Redazione

Dusty comunica alla cittadinanza i dati dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale. Dal report emesso dagli agenti della Polizia municipale, per la settimana appena trascorsa (dall’11 dicembre al 16 dicembre 2023), emerge il dato di 2 rifiuti regolari contro i 18 non conformi, su un totale di 20. Gli agenti della Polizia municipale di Caltanissetta, con il supporto degli operatori Dusty, hanno eseguito gli accertamenti nelle vie: Zona industriale, Vicolo Assennato, Via XX Settembre, Via Vespri Siciliani, Viale Amedeo, Via Piccola Conceria, Via Cimabue, Via C.A. Dalla Chiesa, Piazza Sciascia e Via Raffaello.

Si ricorda che la sanzione dei verbali elevati dalla Polizia municipale parte da 170€ fino ad un massimo di 600€. Fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta, il piano dei controlli ad opera della Polizia municipale con il supporto degli operatori Dusty proseguirà ancora.



