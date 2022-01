Cronaca 267

Caltanissetta, smarrito bulldog francese: i proprietari chiedono aiuto per ritrovarlo

Ecco la descrizione fornita dal proprietario del cane Massimiliano Virruso

Redazione

"Cari amici vi chiedo di condividere questo annuncio: ieri pomeriggio il mio bulldog francese è uscito da casa e non è rientrato. La zona è contrada Babbaurra vicino alla pizzeria La Baita. Siamo affezionatissimi e addolorati perché sono trascorse 24 ore dalla scomparsa. Non si è mai allontanato e non saprebbe stare per strada. Per piacere aiutatemi a ritrovarlo! Per qualsiasi info contattate 327-9827857". A scrivere è il nisseno Massimiliano Virruso che chiede aiuto dopo la scomparsa del suo cane.



