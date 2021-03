Cronaca 633

Caltanissetta, situazione hub vaccinale torna alla normalità. Il questore: "Cittadini rispettino orari"

"Ci sono diversi ordini di problemi – ha spiegato il questore – il primo è che va rimodulato il meccanismo di prenotazione per la vaccinazione"

Redazione

20 Marzo 2021 18:25

“La pesante situazione determinatasi all'esterno del Cepfas per la somministrazione vaccinale ci ha indotto a offrire all'Asp il sostegno interistituzionale necessario. Da alcune ore abbiamo diramato e attuato un nuovo disciplinare per l'acceso degli utenti essendosi il precedente rivelato, nonostante gli sforzi dell'Asp, non abbastanza spedito ed efficiente". Lo dice il questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, in merito alla situazione venutasi a creare stamattina davanti al centro hub vaccinale del Cefpas dove diversi nisseni hanno aspettato sotto la pioggia "Con il nuovo sistema - agginge - è necessario chiedere anche che le persone chiamate a essere vaccinate rispettino gli orari indicati nella prenotazione e non si presentino sul posto ore prima come e già accaduto . Questo al fine di evitare assembramenti e anche per evitare che qualcuno poi aspetti per colpa di altri”.

Per lunedì mattina, d'intesa con il prefetto, la questura ha convocato una riunione alla quale parteciperanno Asp, Comune, forze di polizia e volontari, per definire ulteriormente i dettagli del disciplinare per le modalità di accesso in sicurezza (che è già operativo e prevede cinque punti filtro). “Ci sono diversi ordini di problemi – ha spiegato il questore – il primo è che va rimodulato il meccanismo di prenotazione per la vaccinazione. Visto che alle altre prenotazioni di questi giorni ora si aggiungono quelle riprese con Astrazeneca. L’Asp ci comunica che si era adeguata alle disposizioni dell’assessorato di far ripartire subito la campagna vaccinale anche per coloro che non riuscivano ad accedere al portale pur avendo il codice di esenzione.

Questo, senza il tempo necessario per una comunicazione tempestiva alla cittadinanza e in particolare ai vaccinandi, ha causato criticità e affollamenti da evitare fuori dal centro. Pertanto visto che si è creata una situazione meritevole di massima attenzione per l'ordine e soprattutto la sicurezza pubblica, abbiamo fatto rettificare le comunicazioni e abbiamo rielaborato il piano di accesso esterno in modo anche da far defluire meglio il traffico. Il passo successivo, spetta all’Asp: vanno frazionati gli appuntamenti e dimezzati i tempi”. Al momento, presso il Cefpas sono impiegate pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia municipale, della Croce rossa Italiana e i volontari dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato e dell’Associazione nazionale dei Carabinieri.



