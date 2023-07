Cronaca 387

Caltanissetta, sit-in davanti alla Prefettura di Cgil e Uil per chiedere al presidente della Regione iniziative a favore dei lavoratori

Le alte temperature dei giorni scorsi hanno costretto le maestranze a lavorare sotto il sole cocente, poche le aziende che hanno attivato la Cig

Redazione

27 Luglio 2023 15:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-sit-in-davanti-alla-prefettura-di-cgil-e-uil-per-chiedere-al-presidente-della-regione-iniziative-a-favore-dei-lavoratori Copia Link Condividi Notizia

Venerdì 28 Luglio dalle 09:30 davanti la Prefettura di Caltanissetta CGIL e UIL predisporranno un sit-in per affermare che è necessaria ed urgente un’ordinanza del presidente della Regione che preveda, in condizione di allerta per le elevate temperature e le percentuali di umidità, la sospensione di tutte le attività nei settori a rischio dalle 12 alle 16. Saranno organizzati in tutto il territorio regionale presidi davanti le Prefetture per ribadire che ad oggi non c'è stata nessuna vera risposta da parte del governo regionale e nazionale sull'emergenza caldo, nonostante le temperature altissime raggiunte in tutta l’isola e un rischio enorme per la salute dei lavoratori.

Si registra una crescita degli incidenti del 15% e l'aumento dei morti per colpi di calore e i lavoratori addetti per sostenere l’emergenza sono pochi e pochi sono i mezzi che hanno a disposizione. Tutto questo è inaccettabile. E’ molto preoccupante il silenzio e l’inerzia, con cui le istituzioni pubbliche stanno rispondendo agli appelli e alle denunce che le organizzazioni sindacali hanno lanciato e continuiamo a fare di fronte alla crescita esponenziale delle minacce alla salute e alla sicurezza nei campi, nei cantieri e nelle fabbriche.

È abbastanza evidente che questa estate non sarà un caso isolato, ma ci aspettano anni sempre più caldi e con eventi atmosferici sempre più estremi. Non servono liste di consigli e buone proposte per chi ogni giorno rischia di morire di lavoro. Ci vogliono fatti concreti. Non c’è più tempo. La Regione deve predisporre immediatamente ordinanze, norme e misure urgenti.



Venerdì 28 Luglio dalle 09:30 davanti la Prefettura di Caltanissetta CGIL e UIL predisporranno un sit-in per affermare che è necessaria ed urgente un'ordinanza del presidente della Regione che preveda, in condizione di allerta per le elevate temperature e le percentuali di umidità, la sospensione di tutte le attività nei settori a rischio dalle 12 alle 16. Saranno organizzati in tutto il territorio regionale presidi davanti le Prefetture per ribadire che ad oggi non c'è stata nessuna vera risposta da parte del governo regionale e nazionale sull'emergenza caldo, nonostante le temperature altissime raggiunte in tutta l'isola e un rischio enorme per la salute dei lavoratori. Si registra una crescita degli incidenti del 15% e l'aumento dei morti per colpi di calore e i lavoratori addetti per sostenere l'emergenza sono pochi e pochi sono i mezzi che hanno a disposizione. Tutto questo è inaccettabile. E' molto preoccupante il silenzio e l'inerzia, con cui le istituzioni pubbliche stanno rispondendo agli appelli e alle denunce che le organizzazioni sindacali hanno lanciato e continuiamo a fare di fronte alla crescita esponenziale delle minacce alla salute e alla sicurezza nei campi, nei cantieri e nelle fabbriche. È abbastanza evidente che questa estate non sarà un caso isolato, ma ci aspettano anni sempre più caldi e con eventi atmosferici sempre più estremi. Non servono liste di consigli e buone proposte per chi ogni giorno rischia di morire di lavoro. Ci vogliono fatti concreti. Non c'è più tempo. La Regione deve predisporre immediatamente ordinanze, norme e misure urgenti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare