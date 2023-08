Politica 922

Caltanissetta, sindaco e giunta si aumentano gli stipendi "ma è la Regione a coprire la spesa"

Anche il presidente del consiglio avrà l'adeguamento economico. Gambino: "Restituiremo le somme sul fondo per i progetti di pubblica utilità"

Redazione

05 Agosto 2023 07:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-sindaco-e-giunta-si-aumentano-gli-stipendi-ma-e-la-regione-a-coprire-la-spesa Copia Link Condividi Notizia

Adeguamenti economici per il sindaco, giunta e presidente del Consiglio comunale. Importi al lordo che variano fino a 2 mila euro al mese e non sono bruscolini in questo periodo. Il nuovo adeguamento economico è stato deciso durante una delibera di giunta con la quale sono state ripercorse tutte le tappe che hanno portato agli aumenti economici delle indennità. Per il momento nessuno scostamento in bilancio visto che sarà la Regione a coprire gli aumenti.

"L'adeguamento delle indennità, che fino alla fine del 2025 è a carico della Regione, è una misura dettata dal governo nazionale e, se non ci fossimo adeguati nei tempi previsti dalla legge, poteva andare a gravare in futuro sulle casse comunali – dichiara il Sindaco di Caltanissetta. In base a quanto è stabilito dalla legge – prosegue - potevamo adeguare i compensi già dal primo gennaio 2022, ma abbiamo rimandato per tutto questo tempo per cercare di trovare una soluzione alternativa che potesse evitare questo incremento – continua Roberto Gambino -. Però, tutte le soluzioni che ci sono state prospettate, rischiavano un domani di caricare queste somme sul nostro Comune invece che sulla Regione. Per questo motivo abbiamo deciso, per rimanere fedeli ai nostri ideali, che, in un periodo storico segnato da grandi difficoltà per le famiglie, proprio mentre da Roma arriva una stretta sul reddito di cittadinanza, una scelta di buon senso sia quella di creare un fondo da utilizzare per progetti di pubblica utilità da destinare alla città. Pertanto – conclude il primo cittadino - io, gli assessori e il Presidente del Consiglio comunale abbiamo optato per le restituzioni su tale fondo, così come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni”.



Adeguamenti economici per il sindaco, giunta e presidente del Consiglio comunale. Importi al lordo che variano fino a 2 mila euro al mese e non sono bruscolini in questo periodo. Il nuovo adeguamento economico è stato deciso durante una delibera di giunta con la quale sono state ripercorse tutte le tappe che hanno portato agli aumenti economici delle indennità. Per il momento nessuno scostamento in bilancio visto che sarà la Regione a coprire gli aumenti. "L'adeguamento delle indennità, che fino alla fine del 2025 è a carico della Regione, è una misura dettata dal governo nazionale e, se non ci fossimo adeguati nei tempi previsti dalla legge, poteva andare a gravare in futuro sulle casse comunali - dichiara il Sindaco di Caltanissetta. In base a quanto è stabilito dalla legge - prosegue - potevamo adeguare i compensi già dal primo gennaio 2022, ma abbiamo rimandato per tutto questo tempo per cercare di trovare una soluzione alternativa che potesse evitare questo incremento - continua Roberto Gambino -. Però, tutte le soluzioni che ci sono state prospettate, rischiavano un domani di caricare queste somme sul nostro Comune invece che sulla Regione. Per questo motivo abbiamo deciso, per rimanere fedeli ai nostri ideali, che, in un periodo storico segnato da grandi difficoltà per le famiglie, proprio mentre da Roma arriva una stretta sul reddito di cittadinanza, una scelta di buon senso sia quella di creare un fondo da utilizzare per progetti di pubblica utilità da destinare alla città. Pertanto - conclude il primo cittadino - io, gli assessori e il Presidente del Consiglio comunale abbiamo optato per le restituzioni su tale fondo, così come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare