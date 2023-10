Cronaca 428

Caltanissetta, simulato incendio in galleria: esercitazione congiunta di Vigili del fuoco e personale della Ferrovia

Si è provveduto a testare i flussi comunicativi tra gli enti intervenuti, modalità e tempi di intervento, formazione del personale e capacità di coordinamento

Rita Cinardi

In attuazione al Piano di Emergenza e Soccorso per le Gallerie ferroviarie della Provincia, domenica 8 ottobre si è svolta una esercitazione congiunta con personale tecnico della Rete Ferroviaria Italiana e personale operativo Vigili del Fuoco. Per lo scenario nell’esercitazione è stato previsto un incendio occorso ad un mezzo d’opera ferroviario di RFI, all’interno della galleria di Caltanissetta, durante le normali attività di visita linea. L’obiettivo di tale esercitazione è stato quello di testare le procedure interne ed esterne con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco al fine di valutare eventuali criticità e migliorare il processo di un intervento di soccorso tecnico urgente e gestione delle emergenze.

Infatti si è provveduto a testare i flussi comunicativi tra gli enti intervenuti, modalità e tempi di intervento, formazione del personale e capacità di coordinamento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con la nuova Auto Pompa Serbatoio (APS) Bimodale in dotazione al Comando Provinciale di Caltanissetta, in comodato d’uso in quanto fornita da RFI proprio per la presenza sul territorio di tratti di notevole lunghezza in galleria. L’automezzo stradale è dotato di un sistema denominato “rodigio ferroviario” che gli permette di poter essere impiegato su rotaie ferroviarie come un normale locomotore ferroviario ed accedere direttamente in galleria con a bordo il personale VF e raggiungere i punti interni.

L’accento posto sull’importanza di una condivisione tempestiva delle informazioni e di una stretta collaborazione tra i due enti ha reso evidente il valore aggiunto che può derivare da questa partnership. L’approccio integrato e la cooperazione continua tra le due entità daranno luogo a un’ottimizzazione significativa delle risorse e a una risposta più efficace nella gestione delle emergenze in aiuto alla popolazione.

PERSONALE PARTECIPANTE VVF:

Funzionario Referente DCS Geom. Francesco Turco

ROS CSE Giuseppe Lomonaco

CDV CR Michele D’Asero

CDV CR Barrile Angelo

OpERATORI VF: Calogero Cancemi, Rosario Alù, Luciano Giunta, Giuseppe Petrantoni

PERSONALE R.F.I.:

Resp. Unità Manutentiva Lavori Ing. Fabio Fulco

Sostituto Responsabile Gallerie Ing. Rosario Galletti

Resp. Esercizio Unità Circolaz. Arch. Salvatore Callei

Referente sul posto Alessandro Palumbo Magrì



