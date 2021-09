Cronaca 52

Caltanissetta, Siciliacque ripristina la fornitura al serbatoio San Giuliano

A comunicarlo è Caltaqua. Ecco la programmazione nelle varie zone della città

Redazione

27 Settembre 2021 16:50

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver ripristinato in data odierna la regolare fornitura al serbatoio di San Giuliano. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, garantisce la distribuzione nel civico di Caltanissetta secondo l’usuale programmazione:

- tutti i giorni: Centro storico Sant’Anna, Centro Balate, Angeli, Stazzone, Viale Amedeo, Asi Stazzone, Gibil Gabib, Villaggio Santa Barbara;

- giorni alterni: Sanatorio, Firrio, Trabonella

Distribuzione H24 nelle restanti zone.



