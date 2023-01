Cronaca 2989

Caltanissetta, si siede al ristorante e alla fine non vuole pagare: 58enne colpisce ancora

Questa volta il ristoratore, mosso a compassione, avrebbe deciso di non sporgere denuncia e di regalare il pasto al cliente

Rita Cinardi

Si è seduto al ristorante, ha ordinato di tutto e dopodiché si è alzato per andare via rifiutandosi di pagare. A distanza di nemmeno dieci giorni un 58enne nisseno ha colpito ancora. Questa volta ha cenato in un ristorante di via Chiarandà e anche questa volta il titolare è stato costretto a chiamare la polizia, intervenuta poco dopo. A differenza dell'ultimo episodio però in questo caso il ristoratore, mosso a compassione, avrebbe deciso di non sporgere denuncia e di regalare il pasto al cliente. L'uomo, la sera del 14 gennaio, aveva già cenato in una steak house e anche in quel caso si era comportato nello stesso modo. Sembrerebbe che il 58enne abbia problemi economici e non abbia una fissa dimora.



