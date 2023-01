Cronaca 8739

Caltanissetta. Si siede al ristorante, consuma una lauta cena e poi si rifiuta di pagare: interviene la polizia

L'uomo dopo aver mangiato e aver infastidito gli altri clienti presenti nel locale si è rifiutato di pagare il conto di 70 euro

Rita Cinardi

Consuma la cena al ristorante, disturba gli altri clienti e si rifiuta di pagare il conto. Ieri sera il gestore di un locale nisseno ha chiamato la polizia. E' entrato al ristorante, si è seduto al tavolo e ha consumato una lauta cena, poi ha iniziato ad infastidire gli altri clienti che si trovavano nel locale, infine si è rifiutato di pagare il conto di circa 70 euro. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri in un ristorante di una nota catena di steakhouse, nel capoluogo nisseno. Il comportamento molesto e incivile dell’uomo, un cinquantenne, ha spinto il gestore dell’attività commerciale a chiamare la polizia. Una volante, intervenuta nel locale, ha identificato il molestatore che era privo di soldi e ha manifestato la palese volontà di non saldare il debito. Dopo essere stato identificato l’uomo ha lasciato il locale e ora rischia una denuncia per insolvenza fraudolenta.



