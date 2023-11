Caltanissetta, si scende in campo nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Caltanissetta, si scende in campo nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

La manifestazione organizzata dalla Figc con la responsabile provinciale del calcio femminile

Redazione

ln occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Figc – Lega Nazionale Dilettanti e il Comitato Regionale Sicilia della Lnd, promuove una giornata di riflessione e condivisione presso ogni Delegazione Provinciale con una iniziativa sportiva e culturave. La delegazione di Caltanissetta e la responsabile Provinciale calcio femminile con il patrocinio dell'assessorato Sport e Cultura del Comune di Caltanissetta organizza un torneo di calcio a cinque femminile tra gli istituti superiori del capoluogo e di San Cataldo, nonché delle società affiliate.

La manifestazione si terrà venerdì 24 novembre con inizio alle ore 09,30 presso il Pala Milan sito in via Chiarandà. In considerazione della chiusura delle scuole nella giornata di sabato, viene indetto un concorso rivolto a due classi per ciascuno istituto con l'obiettivo di una riflessione guidata dai propri insegnanti di storia - diritto- italiano sul valore e l'importanza di questa giornata avanzando spunti di riflessione e realizzando un prodotto finale. Durante la manifestazione verrà divulgato il numero attivato dalla Presidenza del Consiglio e dal Dipartimento delle Pari opportunità 1522 a sostegno ed aiuto alle vittime di violenza e stalking.

Tema del slogan: "La violenza sulle donne e di genere vista con gli occhi e la sensibilità dei giovani". Tali slogan saranno mostrati durante lo svolgimento delle gare. Al termine dell'evento verranno premiati i migliori tre slogan che saranno successivamente pubblicati sul sito della Federazione.



