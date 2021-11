Cronaca 6043

Caltanissetta, si sbriciola un muro al cimitero Angeli: crollano anche diversi loculi

Probabilmene il muro, costituito da blocci di tufo, ha risentito delle piogge battenti di queste ultime settimane

Rita Cinardi

29 Novembre 2021 16:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-si-sbriciola-un-muro-al-cimitero-angeli-crollano-anche-diversi-loculi Copia Link Condividi Notizia

Crollo di un muro al cimitero Angeli questa mattina intorno alle 7.20. Il cedimento del muro ha determinato anche la distruzione di una quindicina di loculi contenenti resti dell'inizio del secolo scorso. I vigili del fuoco, insieme ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico e al personale dell'Asp, sono a lavora da questa mattina sotto la pioggia per mettere in sicurezza il muro, che sarà circondato da un'area transennata, e per cercare di restituire i resti ai propri cari. Probabilmente il muro, costituito da blocchi di tufo, ha risentito delle piogge battenti di queste ultime settimane che ne hanno determinato il crollo. Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Sp5, una strada vicinale che porta verso San Cataldo, dove si è inclinato un muro con sopra un albero pericolante. (Foto Seguo News)



Crollo di un muro al cimitero Angeli questa mattina intorno alle 7.20. Il cedimento del muro ha determinato anche la distruzione di una quindicina di loculi contenenti resti dell'inizio del secolo scorso. I vigili del fuoco, insieme ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico e al personale dell'Asp, sono a lavora da questa mattina sotto la pioggia per mettere in sicurezza il muro, che sarà circondato da un'area transennata, e per cercare di restituire i resti ai propri cari. Probabilmente il muro, costituito da blocchi di tufo, ha risentito delle piogge battenti di queste ultime settimane che ne hanno determinato il crollo. Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Sp5, una strada vicinale che porta verso San Cataldo, dove si è inclinato un muro con sopra un albero pericolante. (Foto Seguo News)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare