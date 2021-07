Cronaca 6530

Caltanissetta, si risveglia giovane arrivato al Sant'Elia in condizioni gravissime

Il trentaseienne è ricoverato in Rianimazione da giovedì scorso. Adesso è cosciente e interagisce con i medici

Rita Cinardi

30 Luglio 2021 10:30

Migliorano le condizioni di un giovane che aveva tentato di farla finita sparandosi un colpo di pistola alla testa. Quello che si direbbe un vero e proprio miracolo, viste le condizioni drammatiche in cui il trentaseienne di un paese del nisseno era arrivato all'ospedale Sant'Elia, in realtà è il frutto del lavoro di equipe, dal 118, ai Neurochirurghi ai Rianimatori. Il drammatico episodio si era verificato giovedì scorso. Quando il medico e gli infermieri del 118 sono arrivati il giovane era in un lago di sangue. Il rianimatore ha prontamente intubato il ragazzo che è stato trasferito al Sant'Elia dove è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento di Neurochirurgia. Da allora il giovane è ricoverato in Rianimazione dove ieri si è risvegliato. Il trentaseienne adesso è cosciente e interagisce con i medici. Non è ancora ufficialmente fuori pericolo di vita ma i medici sono ottimisti e adesso la speranza è che il giovane riesca, anche grazie al supporto di amici e familiari, che sono stati sempre presenti, a ritrovare la fiducia nel futuro.



Migliorano le condizioni di un giovane che aveva tentato di farla finita sparandosi un colpo di pistola alla testa. Quello che si direbbe un vero e proprio miracolo, viste le condizioni drammatiche in cui il trentaseienne di un paese del nisseno era arrivato all'ospedale Sant'Elia, in realtà è il frutto del lavoro di equipe, dal 118, ai Neurochirurghi ai Rianimatori. Il drammatico episodio si era verificato giovedì scorso. Quando il medico e gli infermieri del 118 sono arrivati il giovane era in un lago di sangue. Il rianimatore ha prontamente intubato il ragazzo che è stato trasferito al Sant'Elia dove è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento di Neurochirurgia. Da allora il giovane è ricoverato in Rianimazione dove ieri si è risvegliato. Il trentaseienne adesso è cosciente e interagisce con i medici. Non è ancora ufficialmente fuori pericolo di vita ma i medici sono ottimisti e adesso la speranza è che il giovane riesca, anche grazie al supporto di amici e familiari, che sono stati sempre presenti, a ritrovare la fiducia nel futuro.

Ti potrebbero interessare