Eventi 600

Caltanissetta, si presenta il libro "Sicilia da raccontare: tra storia, architettura e territorio parlante"

L'appuntamento domani alle 18 nel sagrato della chiesa di San Filippo Neri

Redazione

07 Settembre 2023 08:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-si-presenta-il-libro-sicilia-da-raccontare-tra-storia-architettura-e-territorio-parlante Copia Link Condividi Notizia

Si presenta venerdì 8 settembre 2023 alle ore 18,00, nel sagrato della Chiesa di San Filippo Neri in via Pietro Leone, 29 a Caltanissetta, il libro “Sicilia da raccontare: tra storia, architettura e territorio parlante”, curato da Marina Castiglione e Giuseppe Giugno. Previsti gli interventi di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, di Giuseppe Giugno, Presidente Associazione Alchimia, di Angelo Campanella, Insegnante e ricercatore. Modera l’incontro Vitalia Mosca, Vicepresidente Società Nissena di Storia Patria. Saranno presenti gli autori. Il volume contiene scritti di Rosanna Zaffuto Rovello, Giuseppe Giugno, Gianni Taibi, Liborio Torregrossa, Giuseppe Saggio, Fabrizio Girolamo Lo Porto, Mario Cassetti, Paolo Lo Iacono, Arcangelo Vullo, Angelo Cutaia, Simona Modeo, Giuseppe Pasquale Palumbo, Marina Castiglione, Giuseppe Dell’Utri, Selene Maria Corinne Tumminelli e Angelo Campanella.

Nell’ambito dell’evento, inserito nella rassegna estiva dei Dialoghi d’Alchimia, sarà anche presentato l’ultimo numero della rivista “Crescere con i services” pubblicata dal Lions Club di Caltanissetta. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Caltanissetta, dall’Associazione Alchimia, da BCsicilia e dal Lions Club. Per informazioni scrivere a: alchimiapress@gmail.com, Fb: Alchimia Associazione di Promozione sociale.

In allegato copertina del libro.



Si presenta venerdì 8 settembre 2023 alle ore 18,00, nel sagrato della Chiesa di San Filippo Neri in via Pietro Leone, 29 a Caltanissetta, il libro "Sicilia da raccontare: tra storia, architettura e territorio parlante", curato da Marina Castiglione e Giuseppe Giugno. Previsti gli interventi di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, di Giuseppe Giugno, Presidente Associazione Alchimia, di Angelo Campanella, Insegnante e ricercatore. Modera l'incontro Vitalia Mosca, Vicepresidente Società Nissena di Storia Patria. Saranno presenti gli autori. Il volume contiene scritti di Rosanna Zaffuto Rovello, Giuseppe Giugno, Gianni Taibi, Liborio Torregrossa, Giuseppe Saggio, Fabrizio Girolamo Lo Porto, Mario Cassetti, Paolo Lo Iacono, Arcangelo Vullo, Angelo Cutaia, Simona Modeo, Giuseppe Pasquale Palumbo, Marina Castiglione, Giuseppe Dell'Utri, Selene Maria Corinne Tumminelli e Angelo Campanella. Nell'ambito dell'evento, inserito nella rassegna estiva dei Dialoghi d'Alchimia, sarà anche presentato l'ultimo numero della rivista "Crescere con i services" pubblicata dal Lions Club di Caltanissetta. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Caltanissetta, dall'Associazione Alchimia, da BCsicilia e dal Lions Club. Per informazioni scrivere a: alchimiapress@gmail.com, Fb: Alchimia Associazione di Promozione sociale.

In allegato copertina del libro.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare