Cronaca 2948

Caltanissetta, si presenta ad appuntamento hot ma scopre che la lei è un trans e la aggredisce

La escort, spintonata e picchiata ha cercato di difendersi riuscendo a contattare le forze dell'ordine

Rita Cinardi

18 Febbraio 2023 14:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-si-presenta-ad-appuntamento-hot-ma-scopre-che-la-lei-e-un-trans-e-la-aggredisce Copia Link Condividi Notizia

Aggredisce transessuale perché deluso dalle aspettative. Quello che doveva essere un incontro hot si è trasformato in una lite a suon di ceffoni tanto che alla fine è stato necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine. E’ accaduto ieri sera in una via del centro storico. Un uomo dopo aver visto un annuncio su un sito di incontri ha fissato un appuntamento con una escort. Poco dopo si è presentato alla porta e una volta fatto entrare è stato invitato a pagare anticipatamente. Dopo un primo scambio di battute però l’uomo ha capito che quella che aveva di fronte non era una donna e ha cominciato a inveire contro la escort. Quest’ultima spintonata e picchiata ha cercato di difendersi riuscendo a contattare le forze dell’ordine. Nel frattempo il cliente si è dileguato facendo perdere le sue tracce. Adesso rischia una denuncia per aggressione.



Aggredisce transessuale perché deluso dalle aspettative. Quello che doveva essere un incontro hot si è trasformato in una lite a suon di ceffoni tanto che alla fine è stato necessario anche l'intervento delle forze dell'ordine. E' accaduto ieri sera in una via del centro storico. Un uomo dopo aver visto un annuncio su un sito di incontri ha fissato un appuntamento con una escort. Poco dopo si è presentato alla porta e una volta fatto entrare è stato invitato a pagare anticipatamente. Dopo un primo scambio di battute però l'uomo ha capito che quella che aveva di fronte non era una donna e ha cominciato a inveire contro la escort. Quest'ultima spintonata e picchiata ha cercato di difendersi riuscendo a contattare le forze dell'ordine. Nel frattempo il cliente si è dileguato facendo perdere le sue tracce. Adesso rischia una denuncia per aggressione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare