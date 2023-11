Cronaca 524

Caltanissetta, si interrompe l'approvvigionamento idrico in alcuni comuni: ecco quali

Giovedì niente acqua nella zona sud della provincia per alcuni interventi di manutenzione urgenti

Redazione

Siciliacque comunica che alle ore 08:00 del 23 novembre sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi per eseguire alcuni interventi di manutenzione urgenti nell’alveo del Fiume Imera Meridionale in località Capodarso lungo la bretella Ancipa-Blufi con conseguente interruzione della fornitura ai serbatoi civici di Butera, Mazzarino e Riesi. Nelle zone balneari di Butera sarà interrotta la fornitura idrica giorno 23 e 24 novembre.

Nel comune di Mazzarino sarà interrotta la distribuzione solamente nelle zone Mercadante alto e basso nei giorni 23 e 24 novembre. In tutte le altre zone, grazie all'utilizzo di fonti proprie, non ci sarà alcun disservizio. Nel comune di Riesi non ci sarà alcun disservizio grazie all'utilizzo di fonti proprie.



