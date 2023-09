Attualita 234

Caltanissetta, si insediano le quindici consulte comunali nate per la partecipazione democratica

Ad accogliere i componenti il sindaco Roberto Gambino, il segretario generale Calogero Ferlisi, coadiuvato dalla funzionaria Angela Muratore e Rosaria Miserendino, e l’assessore con delega alla Partecipazione Ettore Garozzo

Redazione

27 Settembre 2023 16:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-si-insediano-le-quindici-consulte-comunali Copia Link Condividi Notizia

Con l’insediamento dei componenti che hanno presentato regolare domanda per fare parte delle Consulte comunali, ieri, al centro culturale polifunzionale “Michele Abbate”, il Comune di Caltanissetta ha dato formalmente il via a un ulteriore strumento di partecipazione democratica a favore della comunità nissena. Quindici Consulte tematiche a disposizione di singoli cittadini, associazioni e comitati di quartiere che, ora, potranno contribuire fattivamente alle scelte amministrative della città in merito alle più svariate tematiche. Ad accogliere i componenti delle Consulte che si sono presentati al centro “Michele Abbate” per l’insediamento ufficiale sono stati: il sindaco Roberto Gambino, il segretario generale Calogero Ferlisi, coadiuvato dalla funzionaria Angela Muratore e Rosaria Miserendino, e l’assessore con delega alla Partecipazione Ettore Garozzo.

Dopo l’introduzione dell’assessore Garozzo, che ha brevemente illustrato ai partecipanti l’iter che ha accompagnato la costituzione delle Consulte e spiegato che questo insediamento è solo il primo passo verso un’auspicata più ampia adesione di tutti quei soggetti che avranno voglia di dare il loro contributo, il sindaco Gambino ha salutato i presenti. “Le Consulte comunali sono un eccezionale strumento per favorire momenti di confronto tra cittadini e amministrazione comunale – ha detto il primo cittadino di Caltanissetta - e consentono, a chiunque lo voglia, di essere parte attiva della macchina amministrativa. Associazioni, comitati di quartiere e liberi cittadini – ha concluso - oggi stanno muovendo il primo passo verso una nuova forma di democrazia partecipata”.

Successivamente ai saluti istituzionali dell’Assessore e del Sindaco è stata la volta del segretario generale del Comune di Caltanissetta, Calogero Ferlisi, che, dopo aver evidenziato che il funzionamento delle 15 Commissioni è demandato ai due Regolamenti deliberati dal Consiglio comunale con gli atti n. 19 dello 08.07.2020 (Partecipazione Civica) e n. 14 dello 09.03.2023 (Turismo), ha dato lettura dei nominativi che hanno presentato regolare domanda e che, in questa prima fase, compongono di diritto le singole Commissioni.

Durante l’incontro sono intervenuti i componenti di alcune Consulte, Giovanni Niccoli, Giuseppe Pilato e Sebastiano Ambra, e il presidente del MoVi di Caltanissetta, Filippo Maritato. Le 15 Commissioni, con i rispettivi componenti sono. Consulta per la viabilità ed i trasporti – Scarpulla Giuseppe Salvatore (Presidente Comitato di Quartiere Mangialasagne), Cigna Renato Maria (Presidente Legambiente Caltanissetta), Giarratano Michele (Presidente Provinciale di FENIMPRESE);

Consulta per lo Sviluppo Economico e Occupazione - Amico Angela Maria (Direttrice dell’Associazione IterEgo), Patti Micheleantonio (Legale Rappresentante di EAP-FEDAR COM), Gatto Santo (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Niccoli Giovanni (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Scribani Salvatore (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Failla Laura (Presidente Associazione Culturale No Profit” Sulle ali della Musica”), Zagarella Alfonso (Vice Presidente di Paesaggi di mezzo), Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Giarratano Michele (Presidente provinciale di FENIMPRESE), Burgio Melissa (Presidente Associazione “SOLO MANI” di Caltanissetta Associazione artigiani Hobbisti), Ferrante Marco (Tesoriere Associazione “SOLO MANI” di Caltanissetta Associazione artigiani Hobbisti), Pasqualino Ermanno Maria Antonio (Presidente Associazione Torrone di Caltanissetta), Miccichè Michael Gabriel (Presidente Associazione Talè Edizioni), Messineo Barbara (Presidente BS Event), Messineo Sabrina Silvia (Vice Presidente BS Event), Mugavero Francesca (Vice Presidente Associazione Talè Edizioni).

Consulta per l’Ambiente e Territorio - Scarpulla Giuseppe Salvatore (Presidente Comitato di Quartiere Mangialasagne), Ambra Sebastiano (Presidente del Comitato di quartiere San Luca), Tumminelli Valeria (Referente Legambiente Caltanissetta), Bonfanti Ennio (Presidente/legale rappresentante WWF Sicilia Centrale – ODV), Giarratano Michele (Presidente provinciale di FENIMPRESE), Micu Dorina Daniela (Presidente Associazione Culturale “Pavone Master Eventi”).

Consulta per la Cultura - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Failla Laura (Presidente Associazione Culturale No Profit” Sulle ali della Musica”), Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Drago Salvatore Danilo Maria (Singolo Cittadino), Bonfanti Ennio (Presidente/legale rappresentante WWF Sicilia Centrale – ODV), Cammarata Gianfranco (Operatore culturale nel territorio di Caltanissetta e psicoterapeuta), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione “Quality Life”), Asaro Emanuela Alessia Rosa (Archeologa), Burgio Melissa (Presidente Associazione “SOLO MANI” di Caltanissetta Associazione artigiani Hobbisti), Ferrante Marco (Tesoriere Associazione “SOLO MANI” di Caltanissetta Associazione artigiani Hobbisti), Pilato Giuseppe (Socio Rappresentante del LIONS CLUB di Caltanissetta), Pasqualino Ermanno Maria Antonio (Presidente Associazione Torrone di Caltanissetta), Miccichè Michael Gabriel (Presidente Associazione Talè Edizioni), Messineo Barbara (Presidente BS Event), Messineo Sabrina Silvia (Vice Presidente BS Event), Mugavero Francesca (Vice Presidente Associazione Talè Edizioni), Micu Dorina Daniela (Presidente Associazione Culturale “Pavone Master Eventi”), Giugno Giuseppe (Presidente Legale rappresentante Associazione di promozione sociale ALCHIMIA), Franzone Denise (Legale rappresentante Associazione Galatea Onlus), D’Antona Giuseppe (Legale rappresentante Associazione Pro Loco Caltanissetta), Santagati Luigi (Presidente e Legale rappresentante Associazione Società Sicilia).

Consulta per il Volontariato, terza età, problemi sociali - Gatto Santo (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Niccoli Giovanni (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Scribani Salvatore (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Ambra Sebastiano (Presidente del Comitato di quartiere San Luca), Cammarata Gianfranco (Operatore culturale nel territorio di Caltanissetta e psicoterapeuta), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione “Quality Life”), Inserra Filippo (Singolo Cittadino), Kalizak Sergio (Presidente Associazione Sant’Agata), Piave Nicolò (Presidente e Rappresentante Legale della Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta odv), Sorge Antonino (Presidente “Associazione familiari ALZHEIMER Caltanissetta odv”), Lo Cascio Rosalba (Presidente e Legale rappresentante dell’Associazione AllattaAmore).

Consulta per lo Sport e Tempo libero - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Niccoli Giovanni (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Failla Laura (Presidente Associazione Culturale No Profit” Sulle ali della Musica”), Drago Salvatore Danilo Maria (Singolo Cittadino), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione “Quality Life”), Giambra Alessandro (Presidente Comitato Prov.le FIDAL Caltanissetta e Presidente A.S.D. Track Club Master CL), Mugavero Francesca (Vice Presidente Associazione Talè Edizioni).

Consulta per la Scuola ed educazione - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Amico Angela Maria (Direttrice dell’Associazione IterEgo), Patti Micheleantonio (Legale rappresentante di EAP-FEDAR COM), Failla Laura (Presidente Associazione Culturale No Profit” Sulle ali della Musica”), Richiusa Graziella (Referente Legambiente Caltanissetta), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione “Quality Life”), Kalizak Sergio (Presidente Associazione Sant’Agata), Cavaleri Pietro Andrea (Presidente Associazione di promozione sociale “Oikos”), Giugno Giuseppe (Presidente e Legale rappresentante Associazione di promozione sociale ALCHIMIA), Santagati Luigi (Presidente e Legale rappresentante Associazione Società Sicilia), Vitale Ester (Legale rappresentante Associazione “Onde donneinmovimento”).

Consulta dei Giovani - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Gatto Santo (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Niccoli Giovanni (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Scribani Salvatore (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Miccichè Michael Gabriel (Presidente Associazione Talè Edizioni), Micu Dorina Daniela (Presidente Associazione Culturale “Pavone Master Eventi”).

Consulta Femminile - Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Franzone Denise (Legale rappresentante Associazione GALATEA ONLUS), Lo Cascio Rosalba (Presidente e Legale rappresentante Associazione AllattaAmore), Vitale Ester (Legale rappresentante Associazione Onde donneinmovimento). Consulta per le Pari opportunità e l’inclusione - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione “Quality Life”).

Consulta dei Disabili - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Rago Salvatore (Presidente Associazione ADAN APS), Amico Antonio (Delegato rappresentante Associazione Sordi di Caltanissetta – ENS ONLUS CL), Cammarata Gianfranco (Operatore culturale nel territorio di Caltanissetta e psicoterapeuta), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione “Quality Life”). Consulta della Salute - Bennardo Gerlanda Debora (Presidente protempore provinciale di Caltanissetta Associazione Italiana Stomizzati), Piave Nicolò (Presidente e Legale rappresentante della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta odv), Sorge Antonina (Presidente “Associazione familiari Alzheimer” Caltanissetta odv).

Consulta della Cultura della convivenza, della tutela e promozione dei diritti umani, della integrazione sociale e comunitaria - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione “Quality Life”), Inserra Filippo (Singolo Cittadino), Cavaleri Pietro Andrea (Presidente Associazione di promozione sociale “OIKOS”). Consulta della Tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Bonfanti Ennio (Presidente/legale rappresentante WWF Sicilia Centrale – ODV), Salvatore Giuseppe (Referente di Legambiente Caltanissetta Amministratore del gruppo FB “Canuzzi compagni di strada”).

Consulta per il Turismo - Miccichè Luca (Presidente Pro Loco di Caltanissetta APS), Zaccaria Alfonso (Presidente Associazione Arch. Nissena), Rizza Salvatore (Titolare della Ditta OMIRA), Castiglione Andrea (Presidente Apollo 85 e project manager), La Rocca Giancarlo (Coord. prov. Rete Civica Salute), Gruttadauria Massimo R. (Presidente Associazione culturale Cane acustico e titolare Fog comunicazione), Mastrosimone Rosita (Presidente Associazione Moncada Caltanissetta), Di Francesco Giuseppe (Legale rappresentante ANCOS APS CL), Sedita Maria Luisa (Presidente Associazione Dante Alighieri Caltanissetta), Benza Gaetano (Singolo Cittadino), Belfiore Ivan Massimiliano (Direttore Tecnico Agenzia Viaggi), Di Vita Giuseppe (Direttore Museo Diocesano), Cigna Giuseppe (Direttore responsabile servizio turistico regionale Caltanissetta), Terlizzi Luigi (Rappresentante Legale Consenso Coop Soc.), Scarantino Giuseppe Ubaldo (Presidente Associazione Visual Vojager Sicilia), Nicosia Domenica (Attività B&B).



Con l'insediamento dei componenti che hanno presentato regolare domanda per fare parte delle Consulte comunali, ieri, al centro culturale polifunzionale "Michele Abbate", il Comune di Caltanissetta ha dato formalmente il via a un ulteriore strumento di partecipazione democratica a favore della comunità nissena. Quindici Consulte tematiche a disposizione di singoli cittadini, associazioni e comitati di quartiere che, ora, potranno contribuire fattivamente alle scelte amministrative della città in merito alle più svariate tematiche. Ad accogliere i componenti delle Consulte che si sono presentati al centro "Michele Abbate" per l'insediamento ufficiale sono stati: il sindaco Roberto Gambino, il segretario generale Calogero Ferlisi, coadiuvato dalla funzionaria Angela Muratore e Rosaria Miserendino, e l'assessore con delega alla Partecipazione Ettore Garozzo. Dopo l'introduzione dell'assessore Garozzo, che ha brevemente illustrato ai partecipanti l'iter che ha accompagnato la costituzione delle Consulte e spiegato che questo insediamento è solo il primo passo verso un'auspicata più ampia adesione di tutti quei soggetti che avranno voglia di dare il loro contributo, il sindaco Gambino ha salutato i presenti. "Le Consulte comunali sono un eccezionale strumento per favorire momenti di confronto tra cittadini e amministrazione comunale - ha detto il primo cittadino di Caltanissetta - e consentono, a chiunque lo voglia, di essere parte attiva della macchina amministrativa. Associazioni, comitati di quartiere e liberi cittadini - ha concluso - oggi stanno muovendo il primo passo verso una nuova forma di democrazia partecipata". Successivamente ai saluti istituzionali dell'Assessore e del Sindaco è stata la volta del segretario generale del Comune di Caltanissetta, Calogero Ferlisi, che, dopo aver evidenziato che il funzionamento delle 15 Commissioni è demandato ai due Regolamenti deliberati dal Consiglio comunale con gli atti n. 19 dello 08.07.2020 (Partecipazione Civica) e n. 14 dello 09.03.2023 (Turismo), ha dato lettura dei nominativi che hanno presentato regolare domanda e che, in questa prima fase, compongono di diritto le singole Commissioni. Durante l'incontro sono intervenuti i componenti di alcune Consulte, Giovanni Niccoli, Giuseppe Pilato e Sebastiano Ambra, e il presidente del MoVi di Caltanissetta, Filippo Maritato. Le 15 Commissioni, con i rispettivi componenti sono. Consulta per la viabilità ed i trasporti - Scarpulla Giuseppe Salvatore (Presidente Comitato di Quartiere Mangialasagne), Cigna Renato Maria (Presidente Legambiente Caltanissetta), Giarratano Michele (Presidente Provinciale di FENIMPRESE); Consulta per lo Sviluppo Economico e Occupazione - Amico Angela Maria (Direttrice dell'Associazione IterEgo), Patti Micheleantonio (Legale Rappresentante di EAP-FEDAR COM), Gatto Santo (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Niccoli Giovanni (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Scribani Salvatore (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Failla Laura (Presidente Associazione Culturale No Profit" Sulle ali della Musica"), Zagarella Alfonso (Vice Presidente di Paesaggi di mezzo), Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Giarratano Michele (Presidente provinciale di FENIMPRESE), Burgio Melissa (Presidente Associazione "SOLO MANI" di Caltanissetta Associazione artigiani Hobbisti), Ferrante Marco (Tesoriere Associazione "SOLO MANI" di Caltanissetta Associazione artigiani Hobbisti), Pasqualino Ermanno Maria Antonio (Presidente Associazione Torrone di Caltanissetta), Miccichè Michael Gabriel (Presidente Associazione Talè Edizioni), Messineo Barbara (Presidente BS Event), Messineo Sabrina Silvia (Vice Presidente BS Event), Mugavero Francesca (Vice Presidente Associazione Talè Edizioni). Consulta per l'Ambiente e Territorio - Scarpulla Giuseppe Salvatore (Presidente Comitato di Quartiere Mangialasagne), Ambra Sebastiano (Presidente del Comitato di quartiere San Luca), Tumminelli Valeria (Referente Legambiente Caltanissetta), Bonfanti Ennio (Presidente/legale rappresentante WWF Sicilia Centrale - ODV), Giarratano Michele (Presidente provinciale di FENIMPRESE), Micu Dorina Daniela (Presidente Associazione Culturale "Pavone Master Eventi"). Consulta per la Cultura - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Failla Laura (Presidente Associazione Culturale No Profit" Sulle ali della Musica"), Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Drago Salvatore Danilo Maria (Singolo Cittadino), Bonfanti Ennio (Presidente/legale rappresentante WWF Sicilia Centrale - ODV), Cammarata Gianfranco (Operatore culturale nel territorio di Caltanissetta e psicoterapeuta), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione "Quality Life"), Asaro Emanuela Alessia Rosa (Archeologa), Burgio Melissa (Presidente Associazione "SOLO MANI" di Caltanissetta Associazione artigiani Hobbisti), Ferrante Marco (Tesoriere Associazione "SOLO MANI" di Caltanissetta Associazione artigiani Hobbisti), Pilato Giuseppe (Socio Rappresentante del LIONS CLUB di Caltanissetta), Pasqualino Ermanno Maria Antonio (Presidente Associazione Torrone di Caltanissetta), Miccichè Michael Gabriel (Presidente Associazione Talè Edizioni), Messineo Barbara (Presidente BS Event), Messineo Sabrina Silvia (Vice Presidente BS Event), Mugavero Francesca (Vice Presidente Associazione Talè Edizioni), Micu Dorina Daniela (Presidente Associazione Culturale "Pavone Master Eventi"), Giugno Giuseppe (Presidente Legale rappresentante Associazione di promozione sociale ALCHIMIA), Franzone Denise (Legale rappresentante Associazione Galatea Onlus), D'Antona Giuseppe (Legale rappresentante Associazione Pro Loco Caltanissetta), Santagati Luigi (Presidente e Legale rappresentante Associazione Società Sicilia). Consulta per il Volontariato, terza età, problemi sociali - Gatto Santo (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Niccoli Giovanni (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Scribani Salvatore (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Ambra Sebastiano (Presidente del Comitato di quartiere San Luca), Cammarata Gianfranco (Operatore culturale nel territorio di Caltanissetta e psicoterapeuta), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione "Quality Life"), Inserra Filippo (Singolo Cittadino), Kalizak Sergio (Presidente Associazione Sant'Agata), Piave Nicolò (Presidente e Rappresentante Legale della Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta odv), Sorge Antonino (Presidente "Associazione familiari ALZHEIMER Caltanissetta odv"), Lo Cascio Rosalba (Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione AllattaAmore). Consulta per lo Sport e Tempo libero - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Niccoli Giovanni (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Failla Laura (Presidente Associazione Culturale No Profit" Sulle ali della Musica"), Drago Salvatore Danilo Maria (Singolo Cittadino), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione "Quality Life"), Giambra Alessandro (Presidente Comitato Prov.le FIDAL Caltanissetta e Presidente A.S.D. Track Club Master CL), Mugavero Francesca (Vice Presidente Associazione Talè Edizioni). Consulta per la Scuola ed educazione - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Amico Angela Maria (Direttrice dell'Associazione IterEgo), Patti Micheleantonio (Legale rappresentante di EAP-FEDAR COM), Failla Laura (Presidente Associazione Culturale No Profit" Sulle ali della Musica"), Richiusa Graziella (Referente Legambiente Caltanissetta), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione "Quality Life"), Kalizak Sergio (Presidente Associazione Sant'Agata), Cavaleri Pietro Andrea (Presidente Associazione di promozione sociale "Oikos"), Giugno Giuseppe (Presidente e Legale rappresentante Associazione di promozione sociale ALCHIMIA), Santagati Luigi (Presidente e Legale rappresentante Associazione Società Sicilia), Vitale Ester (Legale rappresentante Associazione "Onde donneinmovimento"). Consulta dei Giovani - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Gatto Santo (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Niccoli Giovanni (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Scribani Salvatore (Cittadino promotore dei Comitati di quartiere), Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Miccichè Michael Gabriel (Presidente Associazione Talè Edizioni), Micu Dorina Daniela (Presidente Associazione Culturale "Pavone Master Eventi"). Consulta Femminile - Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Franzone Denise (Legale rappresentante Associazione GALATEA ONLUS), Lo Cascio Rosalba (Presidente e Legale rappresentante Associazione AllattaAmore), Vitale Ester (Legale rappresentante Associazione Onde donneinmovimento). Consulta per le Pari opportunità e l'inclusione - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione "Quality Life"). Consulta dei Disabili - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Rago Salvatore (Presidente Associazione ADAN APS), Amico Antonio (Delegato rappresentante Associazione Sordi di Caltanissetta - ENS ONLUS CL), Cammarata Gianfranco (Operatore culturale nel territorio di Caltanissetta e psicoterapeuta), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione "Quality Life"). Consulta della Salute - Bennardo Gerlanda Debora (Presidente protempore provinciale di Caltanissetta Associazione Italiana Stomizzati), Piave Nicolò (Presidente e Legale rappresentante della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta odv), Sorge Antonina (Presidente "Associazione familiari Alzheimer" Caltanissetta odv). Consulta della Cultura della convivenza, della tutela e promozione dei diritti umani, della integrazione sociale e comunitaria - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Donisi Anna Rita (Singolo Cittadino), Rizza Arcangelo (Presidente Associazione "Quality Life"), Inserra Filippo (Singolo Cittadino), Cavaleri Pietro Andrea (Presidente Associazione di promozione sociale "OIKOS"). Consulta della Tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali - Turturici Armando Alessandro (Insegnante), Bonfanti Ennio (Presidente/legale rappresentante WWF Sicilia Centrale - ODV), Salvatore Giuseppe (Referente di Legambiente Caltanissetta Amministratore del gruppo FB "Canuzzi compagni di strada"). Consulta per il Turismo - Miccichè Luca (Presidente Pro Loco di Caltanissetta APS), Zaccaria Alfonso (Presidente Associazione Arch. Nissena), Rizza Salvatore (Titolare della Ditta OMIRA), Castiglione Andrea (Presidente Apollo 85 e project manager), La Rocca Giancarlo (Coord. prov. Rete Civica Salute), Gruttadauria Massimo R. (Presidente Associazione culturale Cane acustico e titolare Fog comunicazione), Mastrosimone Rosita (Presidente Associazione Moncada Caltanissetta), Di Francesco Giuseppe (Legale rappresentante ANCOS APS CL), Sedita Maria Luisa (Presidente Associazione Dante Alighieri Caltanissetta), Benza Gaetano (Singolo Cittadino), Belfiore Ivan Massimiliano (Direttore Tecnico Agenzia Viaggi), Di Vita Giuseppe (Direttore Museo Diocesano), Cigna Giuseppe (Direttore responsabile servizio turistico regionale Caltanissetta), Terlizzi Luigi (Rappresentante Legale Consenso Coop Soc.), Scarantino Giuseppe Ubaldo (Presidente Associazione Visual Vojager Sicilia), Nicosia Domenica (Attività B&B).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare