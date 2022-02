Cronaca 321

Caltanissetta, si insedia il nuovo comandante dei vigili del fuoco Salvatore Rizzo

"Amo partecipare personalmente agli interventi più rilevanti - ha detto - anche perché nei momenti critici avere un punto di riferimento per il personale è importantissimo"

Rita Cinardi

Salvatore Rizzo è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Caltanissetta. Ingegnere, 62 anni, arriva dal comando provinciale di Enna, dove manterrà la reggenza fino alla nomina di nuovo comandante, e prende il posto dell'ex comandante provinciale di Caltanissetta, Giovanni Palmieri, che va in pensione. Originario di Villarosa (EN) Salvatore Rizzo a Caltanissetta sarà al comando di oltre 400 uomini. "Ho già incontrato i funzionari - ha detto - per acquisire le notizie necessarie e iniziare con il nuovo incarico. Il territorio nisseno è molto simile, anche per quanto attiene i rischi, a quello di Enna, con in più il rischio industriale derivante dal petrolchimico di Gela. Noi comandanti siamo soggetti a numerosi trasferimenti e questo lo considero un nuovo stimolo, perché è come se ci fosse sempre un nuovo inizio". Salvatore Rizzo ha iniziato la sua carriera nel 1986 come vicecomandante a Novara. Prima di arrivare a Caltanissetta è stato comandante a Vercelli, Enna, Siracusa, Agrigento, Messina, vicario a Palermo. Negli anni ha accumulato una notevole esperienza ma ciò che forse più lo caratterizza è la partecipazione diretta agli interventi più rilevanti. Il nuovo comandante era infatti presente in prima linea durante gli incendi di questa estate a Pergusa, nei due incendi che hanno riguardato nel 2005 la raffineria di Priolo e nel 2015 quella di Milazzo, così come nelle alluvioni in provincia di Messina e in Piemonte o a Lampedusa per le diverse emergenze relative ai migranti. "Amo partecipare personalmente agli interventi più rilevanti - ha detto - anche perché nei momenti critici avere un punto di riferimento per il personale è importantissimo".



